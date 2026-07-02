¿Por qué no juega Nico Williams en España vs. Austria por los 16vos de final del Mundial 2026?

El futbolista del Athletic Club de Bilbao no podrá estar disponible para el duelo ante los austríacos por una lesión.

España quiere conseguir la clasificación a los octavos de final del Mundial 2026, pero para eso primero deberá superar a Austria este jueves en Los Ángeles. La Roja llega como una de las grandes candidatas tras completar una sólida fase de grupos, en la que se mantuvo invicta con dos victorias, un empate y sin recibir goles.

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El encuentro, correspondiente a los dieciseisavos de final, comenzará a las 13:00 hs de la CDMX. En caso de avanzar, el seleccionado dirigido por Luis De la Fuente enfrentará en los octavos de final al ganador del cruce entre Portugal y Croacia.

Sin embargo, el entrenador español tendrá una baja de peso para este compromiso. Nico Williams no podrá estar presente debido a la lesión que sufrió tras una dura entrada de Nicolás De La Cruz durante el partido frente a Uruguay, una ausencia que representa un golpe importante para el ataque de España.

¿Qué lesión tiene Nico Williams y cuándo podría volver?

En las últimas horas se especuló con que Nico Williams padecía una lesión muscular que lo dejaría fuera de los partidos decisivos del Mundial. Sin embargo, Luis De la Fuente aclaró que el diagnóstico es diferente y llevó tranquilidad sobre el estado físico del extremo.

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“Nico no tiene la lesión que pensábamos, es una sobrecarga, pero esa molestia puede que le impida estar en octavos”, aseguró el entrenador de España en una entrevista con Radio Nacional de España.

Además, el seleccionador explicó que la evolución del futbolista es positiva y que el objetivo es recuperarlo cuanto antes para las instancias decisivas del torneo: “Veo bien a Nico, hablé ayer con él. Los servicios médicos nos recomiendan que retome la actividad en los próximos días. Los jugadores tienen que asumir cierto riesgo y los jugadores están predispuestos”, señaló De la Fuente.

En sintesis

El delantero Nico Williams causa baja ante Austria tras sufrir una dura entrada en el partido frente a Uruguay .

causa baja ante Austria tras sufrir una dura entrada en el partido frente a . El estratega Luis de la Fuente aclaró que el futbolista padece únicamente una sobrecarga muscular .

. El cuerpo médico estima que el extremo español podría retomar la actividad física en los próximos días.