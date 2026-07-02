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MUNDIAL 2026

Dónde ver EN VIVO España vs. Austria por los 16vos de final del Mundial 2026: TV y streaming online

España y Austria se enfrentan por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en un duelo decisivo por un lugar en los octavos. A qué hora juegan, qué canal transmite el partido y dónde verlo en vivo por TV y streaming online desde México.

España vs. Austria por el Mundial 2026.
© ESPECIALEspaña vs. Austria por el Mundial 2026.

Este jueves continúa la jornada de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 para definir a más equipos clasificados a la próxima instancia del torneo de selecciones más importante del planeta. Uno de los encuentros más esperados tendrá como protagonistas a España y Austria.

El partido comenzará a las 13:00 hs (CDMX) y se disputará en el Estadio Los Ángeles, donde ambos seleccionados buscarán un lugar en los octavos de final del certamen.

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La Roja llega como una de las grandes favoritas para conquistar el Mundial 2026. El equipo español pasó la fase de grupos sin problemas y buscará ratificar su candidatura al título frente a un rival que intentará sorprender.

Del otro lado estará Austria, que quiere dar el gran batacazo del torneo. El conjunto europeo estuvo a solo dos minutos de quedar eliminado en la fase de grupos, pero logró mantenerse con vida y ahora buscará seguir haciendo historia ante uno de los máximos candidatos.

A continuación, te contamos por dónde ver el partido en vivo desde distintos países y los horarios oficiales para no perderte ningún detalle de este compromiso por el Mundial 2026.

Dónde ver EN VIVO España vs. Austria por país

  • México: Canal 5, TUDN, Azteca 7, TUDN En Vivo, Azteca Deportes En Vivo y ViX México.
  • Sudamérica: DIRECTV Sports y DGO (Argentina, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Uruguay y Venezuela), además de Paramount+ en varios países. En Brasil transmiten SporTV, Globo, Globoplay, CazéTV y Disney+ Premium.
  • Centroamérica: ViX y Tigo Sports (según el país). En Costa Rica también por FOX+; en Panamá por RPC TV, TVN, TVMax, Medcom GO, Tigo Sports y ViX.
  • España: DAZN, TVE La 1, RTVE Play, Movistar+ y Teledeporte.
  • Estados Unidos: FOX Network, Telemundo, fuboTV, FOX One y Telemundo Deportes En Vivo.
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Horarios de España vs. Austria por país

  • México: 1:00 PM
  • Perú: 2:00 PM
  • Colombia: 2:00 PM
  • Ecuador: 2:00 PM
  • Chile: 3:00 PM
  • Venezuela: 3:00 PM
  • Bolivia: 3:00 PM
  • Argentina: 4:00 PM
  • Uruguay: 4:00 PM
  • Brasil: 4:00 PM
  • Paraguay: 4:00 PM
  • Estados Unidos: 1:00 PM (GMT-4), 2:00 PM (GMT-5), 3:00 PM (GMT-6), 4:00 PM (GMT-7) y 5:00 PM (GMT-8).
  • España: 9:00 PM.

En sintesis

  • España y Austria se enfrentan este jueves a las 13:00 hs (CDMX) en el Estadio Los Ángeles.
  • En territorio mexicano, el partido será transmitido por Canal 5, TUDN, Azteca 7 y la plataforma ViX.
  • El seleccionado español llega como favorito, mientras que el conjunto austriaco busca dar el batacazo.
Ramiro Canessa
Ramiro Canessa
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