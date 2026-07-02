Dónde ver EN VIVO España vs. Austria por los 16vos de final del Mundial 2026: TV y streaming online

España y Austria se enfrentan por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en un duelo decisivo por un lugar en los octavos. A qué hora juegan, qué canal transmite el partido y dónde verlo en vivo por TV y streaming online desde México.

Este jueves continúa la jornada de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 para definir a más equipos clasificados a la próxima instancia del torneo de selecciones más importante del planeta. Uno de los encuentros más esperados tendrá como protagonistas a España y Austria.

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El partido comenzará a las 13:00 hs (CDMX) y se disputará en el Estadio Los Ángeles, donde ambos seleccionados buscarán un lugar en los octavos de final del certamen.

La Roja llega como una de las grandes favoritas para conquistar el Mundial 2026. El equipo español pasó la fase de grupos sin problemas y buscará ratificar su candidatura al título frente a un rival que intentará sorprender.

Del otro lado estará Austria, que quiere dar el gran batacazo del torneo. El conjunto europeo estuvo a solo dos minutos de quedar eliminado en la fase de grupos, pero logró mantenerse con vida y ahora buscará seguir haciendo historia ante uno de los máximos candidatos.

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A continuación, te contamos por dónde ver el partido en vivo desde distintos países y los horarios oficiales para no perderte ningún detalle de este compromiso por el Mundial 2026.

Dónde ver EN VIVO España vs. Austria por país

México: Canal 5, TUDN, Azteca 7, TUDN En Vivo, Azteca Deportes En Vivo y ViX México.

Canal 5, TUDN, Azteca 7, TUDN En Vivo, Azteca Deportes En Vivo y ViX México. Sudamérica: DIRECTV Sports y DGO (Argentina, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Uruguay y Venezuela), además de Paramount+ en varios países. En Brasil transmiten SporTV, Globo, Globoplay, CazéTV y Disney+ Premium.

DIRECTV Sports y DGO (Argentina, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Uruguay y Venezuela), además de Paramount+ en varios países. En Brasil transmiten SporTV, Globo, Globoplay, CazéTV y Disney+ Premium. Centroamérica: ViX y Tigo Sports (según el país). En Costa Rica también por FOX+; en Panamá por RPC TV, TVN, TVMax, Medcom GO, Tigo Sports y ViX.

ViX y Tigo Sports (según el país). En Costa Rica también por FOX+; en Panamá por RPC TV, TVN, TVMax, Medcom GO, Tigo Sports y ViX. España: DAZN, TVE La 1, RTVE Play, Movistar+ y Teledeporte.

DAZN, TVE La 1, RTVE Play, Movistar+ y Teledeporte. Estados Unidos: FOX Network, Telemundo, fuboTV, FOX One y Telemundo Deportes En Vivo.

Horarios de España vs. Austria por país

México: 1:00 PM

1:00 PM Perú: 2:00 PM

2:00 PM Colombia: 2:00 PM

2:00 PM Ecuador: 2:00 PM

2:00 PM Chile: 3:00 PM

3:00 PM Venezuela: 3:00 PM

3:00 PM Bolivia: 3:00 PM

3:00 PM Argentina: 4:00 PM

4:00 PM Uruguay: 4:00 PM

4:00 PM Brasil: 4:00 PM

4:00 PM Paraguay: 4:00 PM

4:00 PM Estados Unidos: 1:00 PM (GMT-4), 2:00 PM (GMT-5), 3:00 PM (GMT-6), 4:00 PM (GMT-7) y 5:00 PM (GMT-8).

1:00 PM (GMT-4), 2:00 PM (GMT-5), 3:00 PM (GMT-6), 4:00 PM (GMT-7) y 5:00 PM (GMT-8). España: 9:00 PM.

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