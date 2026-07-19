¿Por qué no juega Pedri en España vs. Argentina por la final del Mundial 2026?

España y Argentina se enfrentan en la final del Mundial 2026. Pedri no forma parte de la alineación titular de La Roja.

España y Argentina se enfrentan este domingo 19 de julio por la gran final del Mundial 2026. El encuentro comienza a partir de las 13:00hs (Ciudad de México) y se lleva a cabo en el Estadio MetLife de Nueva Jersey.

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España llegó hasta esta instancia luego de derrotar por 2-0 a Francia en la semifinal y ahora buscará quitarle el trono a Argentina, la vigente campeona del mundo. Con respecto a las alineaciones iniciales, ya no es sorpresa que el nombre de Pedri no aparezca en la misma.

Pedri comenzó la Copa del Mundo como titular, pero el rendimiento del futbolista del Barcelona fue bajo y fue perdiendo su lugar en el equipo titular. Luis de la Fuente tomó decisiones y decidió sentar al centrocampista en la final ante Argentina.

Rodri, Fabián Ruiz y Dani Olmo continúan siendo los mediocampistas titulares de España para el partido de este domingo. De todos modos, lo más probable es que Pedri sume minutos en la segunda mitad sin importar cómo esté el resultado para La Roja.

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La alineación de España ante Argentina