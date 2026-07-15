Quién es el árbitro de Inglaterra vs. Argentina por la semifinal del Mundial 2026

La FIFA confirmó a la terna arbitral para la semifinal del Mundial 2026 entre Inglaterra y Argentina. El encuentro será dirigido por el estadounidense Ismail Elfath, juez con experiencia en Copas del Mundo y en la MLS.

La Selección Argentina enfrentará a Inglaterra este martes desde las 13:00 hs de la CDMX por una de las semifinales del Mundial 2026, en un duelo con enorme carga histórica y con un lugar en la gran final en juego. La FIFA ya confirmó quién será el encargado de impartir justicia en uno de los partidos más importantes del torneo.

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El elegido es Ismail Elfath, quien ya tuvo actividad en varias oportunidades durante esta Copa del Mundo. El juez estadounidense dirigió el empate 2-2 entre Países Bajos y Japón, el triunfo de España por 1-0 sobre Uruguay en la fase de grupos y la sorpresiva victoria de Noruega por 2-1 frente a Brasil en los octavos de final.

Ismail Elfath en la Copa del Mundo (Getty Images)

Nacido el 3 de marzo de 1982 en Casablanca, Marruecos, Ismail Elfath emigró a Estados Unidos, país en el que desarrolló su carrera como árbitro profesional. Tras destacarse en las competiciones locales, llegó a la Major League Soccer (MLS) y en 2016 obtuvo la categoría de árbitro internacional FIFA, lo que le permitió comenzar a dirigir partidos de selecciones y los torneos más importantes del calendario mundial.

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Además, Elfath ya sabe lo que es estar presente en una definición mundialista. En la final del Mundial de Qatar 2022 entre Argentina y Francia, el estadounidense integró el equipo arbitral como cuarto árbitro.

Cuerpo arbitral de Inglaterra vs. Argentina

Árbitro: Ismail Elfath (Estados Unidos)

Ismail Elfath (Estados Unidos) Asistente 1: Corey Parker (Estados Unidos)

Corey Parker (Estados Unidos) Asistente 2: Kyle Atkins (Estados Unidos)

Kyle Atkins (Estados Unidos) Cuarto árbitro: Maurizio Mariani (Italia)

Maurizio Mariani (Italia) Asistente de reserva: Daniele Bindoni (Italia)

La temporada de Ismail Elfath

En la temporada 2025/26, Ismail Elfath dirigió 18 partidos oficiales entre competiciones internacionales y la Major League Soccer. En ese lapso mostró 69 tarjetas amarillas, una tarjeta roja directa y tres expulsiones por doble amarilla, además de sancionar siete penales, números que reflejan un promedio cercano a 3,8 amonestaciones por encuentro.

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En el Mundial 2026 estuvo al frente de tres partidos, en los que exhibió ocho tarjetas amarillas, una roja y cobró dos penales. También arbitró la final de la FIFA Intercontinental Cup 2025 entre PSG y Flamengo, dos encuentros amistosos de selecciones, dos compromisos de la Copa de Campeones de Concacaf y diez partidos correspondientes a la Major League Soccer.

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