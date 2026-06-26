En estas horas, se divulgó una campaña en redes que se hizo tendencia en la previa de un juego clave.

Uruguay y España serán el centro de la escena en el plato fuerte de este viernes futbolero, cuando se crucen en el marco de la jornada 3 del Grupo H del Mundial 2026. El encuentro se llevará a cabo en el Estadio Akron de Guadalajara y contará con boletos agotados para ver el encuentro que tendrá a varias de las estrellas top de Europa.

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De la previa del compromiso entre la ‘Celeste’ y la ‘Furia Roja’ se desprenden un sinfín de aristas. No obstante, en las últimas horas el foco se fue a una tendencia de redes llamada “Pacto de Guadalajara”. Los usuarios, sobre todo en ‘X’ y ‘Tik Tok’ se la pasaron todo el día platicando sobre esta teoría que estárán siguiendo con especial atención.

Este barullo en torno al juego entre Uruguay y España surgió a partir de una hipótesis viral del streamer “Davoo Xeneize”, que se dirigió a sus seguidores charrúas en un vivo. El influencer argentino reconocido por sus videos y reacciones sobre Boca Juniors lanzó una premisa sobre el partido de hoy en México por el Mundial 2026.

Este “Pacto de Guadalajara” que ideó Davoo, consiste en que los dos equipos ‘arreglarían’ implícitamente el empate ya que les conviene a ambos. En el caso de Uruguay, quedaría en el tercer lugar, y en el caso de España, quedaría primero. Así, los dos “evitarían” enfrentar a Argentina en 16avos de final, ya que el 2° del Grupo H va contra el vigente campeón del mundo.

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De acuerdo a la presunción del streamer en cuestión, los jugadores de Uruguay Ronald Araújo y Federico Valverde podrían platicar con sus compañeros de Barcelona y Real Madrid, que juegan en la Selección de España. Allí, podrían ponerse de acuerdo en este punto y dejar que Cabo Verde o Arabia Saudita terminen segundos y se midan ante el equipo de Messi en dieciseisavos.

El video estalló en todas las redes sociales durante la antesala del duelo entre Uruguay y España, con aficionados de ambos seleccionados interactuando al respecto. Todos recordamos aquella imagen de Falcao en un Perú vs. Colombia; sin embargo, en este futbol de hoy y dentro de un Copa del Mundo parece algo poco probable de que ocurra. ¿Sucederá el 0-0?