El director técnico argentino rompió el silencio luego de la eliminación de la Celeste en el certamen internacional de Norteamérica.

Uruguay firmó una de sus peores actuaciones en una Copa del Mundo luego de quedar eliminado en la Fase de Grupos tras empatar 1-1 ante Arabia Saudita, 2-2 ante Cabo Verde y caer 1-0 ante España. Con la posibilidad de pasar como tercero, la Celeste también desperdició esa chance.

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Ahora, tras la partida del equipo en Norteamérica, Marcelo Bielsa, entrenador del equipo pero que dejará su cargo, habló en conferencia de prensa en Montevideo, la capital uruguaya a modo de descargo y cierre de ciclo, y para que la prensa también consulte las dudas pertinentes.

Al respecto, el Loco precisó detalles de su ciclo y formas de trabajar con el grupo: “También accedí a reducir el tiempo de charlas por pedido de jugadores. Las charlas eran para explicar detalles y estar menos tiempo en el campo. Hay ejercicios que prefiero no hacerlos y los vemos en las charlas“.

Marcelo Bielsa, en conferencia de prensa: "Los jugadores querían sentirse cerca y me pareció que si tenían esa necesidad, yo tenía que aceptarla por el argumento que me dieron. También hubo un pedido vinculado a la reducción de las charlas, ellos preferían que ese tiempo se… pic.twitter.com/JMAshJ2Uof — Tenfieldoficial (@tenfieldoficial) June 30, 2026

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Por otro lado, también manifestó sobre un requisito de los futbolistas: “Los jugadores pidieron reducir charlas de partidos anteriores. Todo esto lo revisé. Esto fue previo al Mundial. Yo hice muchas consultas. Me recomendaron hacer charlas cortas y en días distintos“.

También dio detalles de la manera de jugar: “Esa es una pregunta que necesariamente tengo que extender para contestarla. Respecto de cambiar la estrategia, más que lo que yo pueda decir, que la respuesta es negativa, eso no sucedió. De haber sucedido no hablaría bien de los jugadores pero no sucedió y el partido con España, la observación del partido con España, claramente indica que jugamos de acuerdo a mis ideas, que siempre fueron las mismas. Habría que verificar si se reprodujeron o no mismo idea“.

Marcelo Bielsa se mostró dolido por el ciclo en Uruguay

Para cerrar, manifestó: “Para mí obviamente esta despedida es muy dolorosa por las ilusiones que yo me hice cuando tomé este proyecto, lo mal que terminó, el esfuerzo por el que arrastré a mucha gente, en especial a los jugadores, que han sido de una capacidad de esfuerzo enorme. Respecto de que yo quede bien o mal, según mi relación estrictamente con los jugadores“.

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En síntesis