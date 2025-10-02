La edición 2026 de la Copa del Mundo está cada vez más cerca y quedan apenas 9 meses para el puntapié inicial del certamen internacional de selecciones más importante. En el Estadio Azteca, la Selección Mexicana tendrá el orgullo de inaugurar el torneo el próximo 11 de junio.

Siguiendo con los preparativos, ahora FIFA reveló lo que sería ni más ni menos el diseño del balón que se usará en el torneo, confeccionado de la mano de Adidas. La misma estará compuesta por 4 paneles que recuerdan al diseño del usado para Brasil 2014.

En cuanto al diseño, los colores rojo, verde y azul están llenos de patrones dinámicos inspirados en los países anfitriones, en Canadá, México y Estados Unidos, respectivamente. El logotipo de la marca alemana está en blanco sobre una sección roja, mientras que el logotipo del trofeo de la Copa Mundial de la FIFA aparece sobre una sección azul.

Por otro lado, el nombre “Trionda” está impreso en una de las áreas gráficas verdes. El nombre alude a los tres países anfitriones. A falta de confirmación de FIFA, “Tri” sería por los las tres naciones organizadoras, mientras que “Onda” significa “ola” en español y portugués.

¿Cuándo sale a la venta el balón oficial del Mundial 2026 y cuánto costará?

De acuerdo a la información del sitio anteriormente mencionado, el balón de la Copa del Mundo 2026 se lanzaría en octubre o noviembre de este 2025. Se vendería por 170 dólares al público. De momento el ente madre del futbol mundial no ha dado indicios de su presentación.