Qué pasa si Argentina pierde, empata o gana contra Cabo Verde en el Mundial 2026

La selección Argentina se traslada a Miami para afrontar una verdadera final frente a la gran revelación del torneo, Cabo Verde, en un encuentro correspondiente a los dieciseisavos de final del Mundial 2026. A diferencia de la instancia previa, el margen de error desapareció por completo y los dirigidos por Lionel Scaloni necesitan plasmar su jerarquía en los noventa minutos para no pasar sobresaltos.

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Qué pasa si Argentina le gana a Cabo Verde

Si el combinado nacional consigue la victoria frente al conjunto africano, sellará su pasaporte directo a los octavos de final de la Copa del Mundo. Con la clasificación en el bolsillo, el cuerpo técnico y los jugadores ya podrán ponerse a planificar el próximo gran objetivo, debido a que en esa instancia decisiva ya los espera el vencedor del cruce que protagonizarán Australia y Egipto.

Qué pasa si Argentina empata con Cabo Verde

En caso de que el marcador finalice igualado al término del tiempo reglamentario, la historia no se terminará ahí y la tensión irá en aumento. El reglamento de la FIFA estipula que se deberá disputar un alargue de treinta minutos, dividido en dos tiempos de quince. Si la paridad persiste tras esa prórroga, el boleto a la siguiente ronda se definirá de forma dramática a través de los tiros desde el punto penal.

Qué pasa si Argentina pierde con Cabo Verde

Por último, el peor escenario posible para los campeones defensores se consumará si sufren una derrota ante el elenco caboverdiano. Si la Albiceleste tropieza en los noventa minutos, quedará eliminada de la competencia de manera automática. Una caída en esta instancia significa despedirse del sueño mundialista de forma prematura y armar las valijas para volver a casa sin segundas oportunidades.

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En síntesis