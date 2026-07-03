Qué pasa si Argentina pierde, empata o gana contra Cabo Verde en el Mundial 2026

La selección Argentina se traslada a Miami para afrontar una verdadera final frente a la gran revelación del torneo, Cabo Verde, en un encuentro correspondiente a los dieciseisavos de final del Mundial 2026. A diferencia de la instancia previa, el margen de error desapareció por completo y los dirigidos por Lionel Scaloni necesitan plasmar su jerarquía en los noventa minutos para no pasar sobresaltos.
Qué pasa si Argentina le gana a Cabo Verde
Si el combinado nacional consigue la victoria frente al conjunto africano, sellará su pasaporte directo a los octavos de final de la Copa del Mundo. Con la clasificación en el bolsillo, el cuerpo técnico y los jugadores ya podrán ponerse a planificar el próximo gran objetivo, debido a que en esa instancia decisiva ya los espera el vencedor del cruce que protagonizarán Australia y Egipto.
Qué pasa si Argentina empata con Cabo Verde
En caso de que el marcador finalice igualado al término del tiempo reglamentario, la historia no se terminará ahí y la tensión irá en aumento. El reglamento de la FIFA estipula que se deberá disputar un alargue de treinta minutos, dividido en dos tiempos de quince. Si la paridad persiste tras esa prórroga, el boleto a la siguiente ronda se definirá de forma dramática a través de los tiros desde el punto penal.
Qué pasa si Argentina pierde con Cabo Verde
Por último, el peor escenario posible para los campeones defensores se consumará si sufren una derrota ante el elenco caboverdiano. Si la Albiceleste tropieza en los noventa minutos, quedará eliminada de la competencia de manera automática. Una caída en esta instancia significa despedirse del sueño mundialista de forma prematura y armar las valijas para volver a casa sin segundas oportunidades.
En síntesis
- Prueba de fuego en Miami: La Selección Argentina afronta un cruce decisivo este viernes ante Cabo Verde, la gran revelación africana del certamen, por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en el Hard Rock Stadium.
- El premio de la clasificación: Si la Albiceleste consigue la victoria en los 90 minutos, avanzará directamente a los octavos de final, instancia donde se medirá ante el ganador del duelo entre Australia y Egipto.
- Criterio de desempate: Al ser una ronda de eliminación directa, en caso de persistir el empate en el tiempo reglamentario, se jugará una prórroga de dos tiempos extras de 15 minutos y, de ser necesario, el boleto se definirá desde el punto penal.