Qué pasa si le sacan tarjeta amarilla a Michael Olise en Francia vs. Marruecos por el Mundial 2026

Francia se mide este jueves ante Marruecos por los cuartos de final del Mundial 2026, en un duelo crucial que definirá a uno de los semifinalistas del certamen. Más allá del resultado colectivo, la atención del cuerpo técnico también se centra en la situación reglamentaria de Michael Olise, quien arrastra una penalización previa.

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Qué pasa si amonestan a Michael Olise

El talentoso atacante francés llega condicionado a este encuentro tras recibir una tarjeta amarilla en el partido de octavos de final frente a Paraguay. El reglamento de la FIFA establece que la acumulación de dos amonestaciones antes de las semifinales acarrea una fecha de suspensión automática. De este modo, si Olise es amonestado en el choque de esta tarde, quedará descartado para un eventual partido de semifinales ante el ganador de la llave entre España y Bélgica.

Ante este panorama, la federación francesa presentó una apelación formal ante la FIFA para intentar revertir la sanción. La tarjeta se originó tras un encontronazo verbal con un futbolista paraguayo donde, en las imágenes televisivas, se observó que Olise no realizó ninguna acción de gravedad para ser castigado. A pesar de los argumentos presentados por la comitiva gala, el comité disciplinario rechazó el pedido de forma unánime y ratificó la vigencia de la cartulina.

Olise se destaca por ser un jugador netamente ofensivo que no suele recurrir a las infracciones tácticas ni al roce físico desmedido para disputar el balón. Si bien el riesgo de una nueva amonestación es latente debido a la alta intensidad del cruce ante los marroquíes, el cuerpo técnico confía en la disciplina de su estrella para sacar adelante el trámite sin perder una pieza clave.

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En síntesis