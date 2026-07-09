El máximo talento del Manchester City no es titular en 'Les Bleus' por la Copa del Mundo. El motivo.

La Selección de Francia buscará alcanzar una marca extraordinaria en la máxima competencia a nivel países: jugar su cuarta semifinal de Mundial consecutiva. Para ello, el elenco europeo tendrá que superar los cuartos de final de esta edición 2026, donde enfrentará a Marruecos, una de las revelaciones de los últimos torneos.

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En esa búsqueda de meterse entre los cuatro mejores del Mundial 2026, Didier Deschamps pondrá lo mejor que tiene a disposición para comenzar el partido de este jueves. Muchos fanáticos se han sorprendido por la ausencia de Rayan Cherki, quizás la aparición más explosiva de las nuevas que han emergido para Francia a escala de clubes.

Ahora bien, en este punto vale aclarar que, más allá de lo indispensable que Rayan Cherki se ha vuelto en Manchester City, en ‘Les Bleus’ es un jugador habitualmente suplente. Pese al impacto que ha tenido su futbol en Inglaterra y el rol preponderante que le ha dado Pep Guardiola en el último tiempo, no le ha pasado en selección.

Rayan Cherki, titular en el City y suplente en Francia [Foto: Getty]

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Aunque inevitablemente por su rendimiento en la Premier se ganó su lugar en el Mundial 2026, Didier Deschamps usa delanteros de otras características en su once ideal. Rayan Cherki es más un “enganche”, y el DT de Francia utiliza tres extremos pero brindándoles libertad para moverse por todo el frente, con Kylian Mbappé por delante.

Para tomar dimensión de lo poco que el entrenador ha hechado mano a Rayan Cherki antes de Francia vs. Marruecos, hay que repasar sus minutos en esta Copa del Mundo. Hasta el momento, no ha llegado a jugar ni media hora en ningún partido, entre fase de grupos, dieciseisavos y octavos. En cuartos de final arranca otra vez de suplente.

La participación de Rayan Cherki con Francia en el Mundial 2026:

Esta es la gestión de minutos que le ha dado Didier Deschamps al delantero del City en la previa del juego ante Marruecos:

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Suplente y 3 minutos ante Senegal, en la jornada 1.

ante Senegal, en la jornada 1. Suplente y 22 minutos ante Iraq, en la jornada 2.

ante Iraq, en la jornada 2. Suplente y 25 minutos ante Noruega, en la jornada 3.

ante Noruega, en la jornada 3. Suplente y 5 minutos ante Suecia, en dieciseisavos.

ante Suecia, en dieciseisavos. Suplente y 6 minutos ante Paraguay, en octavos.

ante Paraguay, en octavos. Suplente ante Marruecos, en cuartos de final.

Incluso, luego de uno de los partidos de Francia en esta Copa del Mundo, se generó una polémica sobre un gesto del jugador al DT, como “no queriéndolo saludar”. Tras aquel episodio, tanto el futbolista como el entrenador salieron a explicar que era un malentendido, aunque se ha podido observar a Cherki con cara larga todo el torneo.