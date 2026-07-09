El mediocentro francés no será parte del duelo de los Bleus ante los Leones del Atlas por el certamen internacional en Norteamérica.

En el marco de los Cuartos de Final de la Copa del Mundo 2026, Francia y Marruecos se enfrentan este jueves 9 de julio desde las 14:00 horas (Ciudad de México) en el Gillette Stadium de la localidad estadounidense de Boston. Ambos equipos buscarán la clasificación ante un complejo rival.

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Para este compromiso, el director técnico Didier Deschamps no contará con un jugador que suele ser una variante para el equipo. El mediocenteo Aurélien Tchouaméni no será parte del compromiso y estará en el banquillo. El jugador se viene recuperando de molestias físicas y aún no está al 100% para ir desde el inicio.

¿Quién será el reemplazo de Aurélien Tchouaméni en Francia vs. Marruecos?

Con esta noticia, el volante Manu Koné se suma a la alineación titular y se colocará en la mitad del campo dej juego junto a Adrien Rabiot. Por delante de ambos estarán los 4 jugadores que se desempeñan en el ataque galo e intentarán ganar el partido.

¿Cuál será la alineación de Francia vs. Marruecos sin Aurélien Tchouaméni?

Sin Aurélien Tchouaméni, el conjunto europeo formará de la siguiente manera en su encuentro contra el conjunto marroquí: Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Digne; Koné, Rabiot; Dembélé, Olise, Doué; y Mbappé.