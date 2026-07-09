La estrella francesa se mostró molesto en el momento que se cobró el penal de los Bleus ante los Leones del Atlas por el certamen internacional.

En el marco de los Cuartos de Final del Mundial 2026, Francia derrotó 2-0 a Marruecos sin problemas y se instaló entre los 4 mejores equipos del por tercera vez consecutiva tras hacerlo en 2018 y 2022. Pese a la felicidad, el partido tuvo momentos de tensión.

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Y es que a los 25 minutos de partido, Noussair Mazraoui derribó a Kylian Mbappé en el área y el árbitro argentino Facundo Tello no dudó en sancionar penal para los Bleus. Sin embargo, un hecho hizo enojar mucho a la estrella francesa, que convirtió un gol luego contra el juez.

¡LA PROTESTA DE MBAPPÉ A TELLO! Tras el penal, Kylian fue a reclamarle al árbitro argentino y atención al gestito del francés…



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El VAR revisó por algunos minutos si realmente había una infracción del defensa marroquí sobre el jugador del Real Madrid. En ese tramo, el jugador explotó contra el colegiado, haciendo señas de no entender el motivo de la demora y luego resignándose.

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Tras más de tres minutos, finalmente se concedió el tiro y, para sorpresas de muchos, la ejecución fue muy floja y el guardameta Yassine Bounou contubpo el remate de manera muy sencilla. Luego, en el segundo tiempo tuvo su revancha y se despachó con un golazo.

¿Cuándo y contra quién juega Francia por el Mundial 2026?

Tras vencer a los marroquíes, los del Viejo Continente aguardan por España o Bélgica en Semifinales. Este compromiso contra el rival a definir será el próximo martes 14 de julio desde las 13:00 horas (Ciudad de México) en el AT&T Stadium de la ciudad estadounidense de Dallas.

En síntesis

Francia venció 2-0 a Marruecos en Cuartos de Final del Mundial 2026.

en Cuartos de Final del Mundial 2026. Kylian Mbappé falló un penal contenido por Yassine Bounou tras revisión del VAR.

contenido por Yassine Bounou tras revisión del VAR. El árbitro Facundo Tello sancionó la falta a los 25 minutos de juego.