¿Dónde y en qué estadio juegan Francia vs. Marruecos por el Mundial 2026?

Conoce todos los detalles sobre la sede que albergará uno de los compromisos más esperados de los cuartos de final.

Está todo listo para que este jueves 9 de julio comiencen los cuartos de final del Mundial 2026. Francia se medirá ante Marruecos en un compromiso que promete grandes emociones de principio a fin en un marco ideal, donde el escenario que albergará el compromiso promete estar a la altura de las circunstancias.

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El duelo entre Francia y Marruecos por el Mundial 2026 se jugará en el denominado Boston Stadium, que en realidad corresponde al Gillette Stadium, uno de los escenarios más importantes de Estados Unidos. El recinto será el encargado de recibir este cruce clave por el estreno de la instancia que busca a los cuatro mejores de la competencia.

El Boston Stadium presentó un llenó total en su último juego entre Alemania y Paraguay. (GETTY IMAGES)

Con una capacidad que ronda los 64.146 espectadores, el recinto espera un gran marco para este partido, con ambas selecciones buscando tres puntos vitales para su clasificación.

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Datos del estadio

El Gillette Stadium es un estadio multiuso en Foxborough, Massachusetts, Estados Unidos, a unos 35 km al suroeste del centro de la ciudad de Boston. Es la sede de los equipos New England Patriots de la NFL y New England Revolution de la MLS. Además, ha albergado partidos de numerosas ediciones de la Copa de Oro de la Concacaf.

Fue construido a un costado y en sustitución del viejo Foxboro Stadium, que fue demolido tras la inauguración del nuevo estadio en 2002. Desde entonces, se consolidó como uno de los escenarios deportivos más importantes de la costa este de Estados Unidos y un habitual en grandes eventos internacionales.

En síntesis

Francia y Marruecos abren los cuartos de final del Mundial este jueves 9 de julio .

abren los cuartos de final del Mundial este . El partido se disputará en el Boston Stadium , conocido oficialmente como Gillette Stadium .

, conocido oficialmente como . El recinto ubicado en Foxborough cuenta con una capacidad para 64,146 espectadores.