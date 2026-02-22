El Mundial 2026 está a 109 días de disputarse en Guadalajara y uno de los partidos que más ha llamado la atención es el Uruguay vs España. Sin embargo, hoy a las afueras del Estadio Akron se desató una ola de violencia por la muerte de “El Mencho”, líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). Ante ello la FIFA comienza a preocuparse.

Este domingo 22 de febrero se desató una serie de eventos violentos tras darse a conocer que Nemesio Oseguera Cervantes habría muerto luego de un ataque armado, en el que él y sus acompañantes habrían sido abatidos. Por ello, durante el traslado del “Mencho” murió y fue ahí que hubo quemasón de vehículos, gasolineras y demás negocios en el territorio.

Desde luego que esto fue noticia internacional y llegó a la FIFA, a quienes les preocupa que una de las sedes del Mundial esté pasando por esta situación y sin saber cuándo podría parar. Sobre todo porque se mencionó que las vías terrestres y aéreas se habían visto afectadas, lo que pone en riesgo a los turistas que ven esta situación.

¿Se cancela el Uruguay vs España en el Estadio Akron?

Hay que recordar que el repechaje estaba previsto para que el 27 de marzo se lleve a cabo en este recinto en Guadalajara, por lo que preocupa por el momento. Lo que parece ser que no se detiene es precisamente el partido de la Copa del Mundo entre Uruguay y España, porque son pocos meses los que quedan para ello.

Hasta el momento no hay una postura por parte de la FIFA o de algún otro organismo oficial de las selecciones mencionadas que determine la cancelación de este encuentro, por lo que seguramente estarán en contacto con las autoridades de Jalisco para determinar la situación real y con base en ello esclarecer primero lo del repechaje y posteriormente lo de este duelo del Mundial.

En síntesis