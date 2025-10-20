En días recientes uno de los temas polémicos en Chivas fue la reacción de Gabriel Milito ante la posibilidad de que estén candidateado a sus jugadores para ir a Europa cuando apenas van comenzando su camino. Es por ello que César Luis Merlo, habló de los jugadores del equipo rojiblanco que sí tienen la oportunidad de salir al Viejo Continente.

Publicidad

Publicidad

¿Jugadores de Chivas en Europa?

El primero que analizó fue Armando González; la “Hormiga” ha hecho hasta ahora siete anotaciones en el torneo y fue el principal jugador al que ya ponían buscando un equipo en Europa, pero de acuerdo con la fuente, hasta el momento no hay nada en específico por él, incluso detalló que en caso de que hubiera algo lo tenían entonces muy bien guardado.

ver también El jugador que fascinó a Hugo Sánchez en la victoria de Chivas ante Necaxa: ”Hay atrevimiento”

Tomando en cuenta esto, Merlo comenta que el jugador mexicano apenas tiene un total de 48 partidos jugados, por lo cual se ve más complicado que pueda salir, sobre todo porque la mayoría de ellos han sido jugando para el Tapatío, que está en segunda división y no con el primer plantel, por lo que ahora no hay oportunidad para él.

El segundo jugador del que habla es Hugo Camberos, que es seguido por el Club Brujas quien ha jugado a sus 18 años 58 partidos en primera división. Este sí tiene la oportunidad de llegar al Viejo Continente para el próximo torneo, por lo que Milito tendría que empezar a darle más minutos en la plantilla para que sea visualizado.

Publicidad

Publicidad

Hay que recalcar que el conjunto belga ya está en las esferas de la Champions League. Contar con un jugador tan joven como Camberos le vendría bien; es una escuadra que ha estado buscando talento en el futbol mexicano y las cualidades que tiene Camberos podrían ser la clave para su proceso y sobre todo para tener un mejor crecimiento.