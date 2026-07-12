Diego Rossi señalado en su primer partido con Rayados

El nuevo refuerzo de Rayados ya ha sido criticado por la afición de Monterrey en su primer partido.

Diego Rossi es uno de los flamantes fichajes que llegó al conjunto de Rayados de Monterrey para este Apertura 2026, como uno de los pedidos especiales de Matías Almeyda. El futbolista venía haciendo una buena temporada con el Columbus Crew en la MLS.

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Este elemento sonaba para ser ese jugador que permitiera las anotaciones en el equipo, algo que la escuadra perdió después de que Germán Berterame se fuera al Inter Miami. Sin embargo, ya tuvo su primera presentación con el conjunto de la Pandilla y salió señalado por la afición.

El conjunto regiomontano disputó este sábado un partido amistoso para cerrar su pretemporada ante Sporting FC de Costa Rica en el Estadio BBVA. El resultado del encuentro fue una dura derrota del equipo mexicano con un marcador de 1-2 donde Rossi quedó exhibido.

La falla de Diego Rossi

Y es que se ha viralizado un video de una oportunidad que tiene el nuevo refuerzo a un metro de la portería y falla, por lo que algunos de los aficionados de la Pandilla comenzaron a criticar al nuevo refuerzo sólo por esa falla que tuvo en este encuentro.

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Diego Rossi acaba de fallar esto… 🥀 pic.twitter.com/9ga4heNzfM — Mike (@BlueCFM_) July 11, 2026

El balón le caía de un centro por tiro de esquina y Diego lo único que hizo fue puntear la pelota, pero esta en lugar de irse directo, por el tipo de golpe se levantó y pasó por encima del arco. Sin embargo, esta es la presentación que tuvo con su gente en espera que en la Liga MX pueda convertirse en anotador.

En síntesis

Diego Rossi llegó como refuerzo a Rayados para el torneo Apertura 2026.

llegó como refuerzo a Rayados para el torneo Apertura 2026. Marcador 1-2: Monterrey perdió el amistoso contra Sporting FC en el Estadio BBVA.

Monterrey perdió el amistoso contra Sporting FC en el Estadio BBVA. Falla viral: Rossi erró un tiro a un metro de la portería rival.