Israel Reyes podría no irse a Europa

Antes de que Israel Reyes se fuera con la Selección Mexicana al Mundial, todo hacía pensar que el futbolista ya tenía ofertas en el Viejo Continente, incluso varios periodistas habían reportado que había un acuerdo con la AS Roma para irse a la Serie A de Italia.

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De acuerdo con el periodista Jonatan Peña, el lateral derecho del Club América ya se había despedido del plantel cuando tuvo su llamado y justamente sus vacaciones habían sido a esta parte de Europa, por lo que todo estaba encaminado a un posible futuro.

Lamentablemente, en el cuadro de Javier Aguirre, Reyes no se ganó ese lugar como titular en los partidos de la Copa del Mundo, siendo Jorge Sánchez el elegido por encima de él, por lo que no tuvo los minutos esperados para que otro conjunto pudiera fijarse en él.

¿Israel Reyes se queda en el Club América?

Y es que ahora todo indica que el futbolista no tiene una oferta hasta el momento para poder emigrar a Italia como se pensaba. De acuerdo con la información del periodista de ESPN, Ismael González, este lunes reportaría en Coapa con la escuadra de Guillermo Almada.

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La misma fuente reveló que los que participaron en la Copa del Mundo estarían llegando con el equipo el día de mañana, por lo que no se exentó a ninguno y da una posibilidad de que no haya ninguna oportunidad en la mesa, por ahora, para que el futbolista salga del Nido.

En síntesis