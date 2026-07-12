América Femenil peleará un título más antes del inicio del Apertura 2026

Las Águilas no se quedaron conformes con el doblete y quieren llevarse un título más.

El Club América Femenil fue el más ganador en el semestre anterior, después de llevarse el título del Clausura 2026 en la Liga MX, pero también levantar la copa en la Concacaf W Champions Cup. Sin embargo, estos no serían los únicos campeonatos que estarían peleando ante del próximo torneo.

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Se tiene como fecha inicial del Apertura 2026 el próximo viernes 31 de julio, por lo que aún quedan algunas semanas para que se revele el calendario y sepamos los duelos del conjunto azulcrema, ante un inminente problema por no tener estadio confirmado.

América Femenil va por su tercer título

Aún con esta incertidumbre, el equipo de Ángel Villacampa ya hizo su pretemporada y están listas para disputar un título más durante este año. Y es que hay que recordar que de manera anual se lleva a cabo el Campeón de Campeonas.

¿Cuándo, dónde y a qué hora es el América vs Tigres Femenil?

En esta ocasión, la escuadra azulcrema tendrá que medirse ante uno de sus mayores rivales, Tigres Femenil en este enfrentamiento el próximo domingo 26 de julio en el Toyota Field, en San Antonio Texas. Este duelo se llevará a cabo a las 19:30 horas del centro de México.

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Esta es la oportunidad que tendría el equipo de Villacampa de levantar un tercer trofeo para sus vitrinas antes de iniciar el torneo. Los boletos para este encuentro ya están a a venta por Ticketmaster y tienen un costo de entre 394 pesos mexicanos hasta los 1,168 pesos.

En síntesis