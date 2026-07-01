Quién es Adham Makhadmeh, el árbitro de Inglaterra vs. RD Congo por los 16vos de Final del Mundial 2026

Un árbitro jordano, con experiencia en la AFC Champions League, imparte justicia en el duelo decisivo que dará a conocer el rival de México.

En una nueva jornada de 16avos de Final de este Mundial 2026 llega el turno de Inglaterra vs. República Democrática del Congo. El encuentro entre el líder del Grupo L y el tercer lugar del Grupo K se desarrollará HOY, miércoles 1 de julio, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta y será arbitrado por Adham Makhadmeh.

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En un partido que será decisivo para conocer al rival de la Selección de México en los 8vos de Final, el colegiado de Jordania impartirá justicia. El cruce entre europeos y africanos será su tercera aparición en esta edición mundialista, después de pitar en España 0-0 Cabo Verde y Nueva Zelanda 1-5 Bélgica.

Perfil profesional del árbitro jordano Adham Makhadmeh

Nacido en Irbid, Jordania, el 13 de febrero de 1987. A sus 39 años se encuentro dirigiendo una Copa del Mundo por primera vez en su carrera profesional. Ya estuvo a cargo de impartir justicia en el sorpresivo empate 0-0 entre España y Cabo Verde, correspondiente a la primera jornada del Grupo H, y en la categórica goleada 5-1 de Bélgica contra Nueva Zelanda, por la última fecha de dicha fase.

Ahora está listo para hacer su tercera aparición en esta justa mundialista. Adham Makhadmeh cuenta con experiencia comprobada dentro del futbol asiático: tiene más juegos dirigidos en la AFC Champions League (45) que en el torneo local de su país natal (31), lo que comprueba que talla internacional no le falta.

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Adham Makhadmeh ya mostró cuatro amarillas en el Mundial 2026 (Getty Images)

Las estadísticas principales de la carrera de Adham Makhadmeh

173 partidos dirigidos

621 tarjetas amarillas mostradas

14 futbolistas expulsados

44 penales pitados

La terna arbitral completa para Inglaterra vs. RD Congo

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Árbitro principal: Adham Makhadmeh (Jordania)

Asistente 1: Mohammad Alkalaf (Jordania)

Asistente 2: Ahmad Alroalle (Jordania)

Cuarto árbitro: Khalid Alturais (Arabia Saudita)

Quinto árbitro: Mohammed Alabakry (Arabia Saudita)

VAR: Khamis Al Marri (Qatar)

AVAR: Mohammed Obaid Khadim (Emiratos Árabes Unidos)

SVAR: Joe Dickerson (Estados Unidos)

En síntesis