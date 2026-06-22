Quién es Ahmed Basil: perfil, trayectoria y presente del portero de Irak ante Francia en el Mundial 2026

Ahmed Basil Fadhil aparece en el once titular de Irak para el duelo ante Francia por la Jornada 2 de la fase de grupos del Mundial 2026. El portero iraquí llega con buen cartel gracias a sus actuaciones recientes con la selección y a una carrera histórica defendiendo los colores del Al-Shorta SC.
Irak llega tras la caída por 1-4 ante Noruega en su debut y Ahmed Basil aparece en la alineación reemplazando a Jalal Hassan, quien defendió la portería iraquí precisamente contraa Erling Haaland y compañía en su primer partido de la Copa del Mundo 2026.
Biografía y orígenes: ¿De dónde es y cuántos años tiene Ahmed Basil?
- Nombre completo: Ahmed Basil Fadhil
- Fecha de nacimiento: 19 de agosto de 1996
- Edad actual: 29 años
- País: Irak
- Nombre en árabe: احمد باسل فاضل
Estadísticas y presente en Al-Shorta SC
- Club: Al-Shorta SC
- En el club desde: 1 de septiembre de 2014
- Actualidad: el 26 de mayo de 2026 se reportó que decidió dejar Al-Shorta después de 10 temporadas
El camino de Ahmed Basil en la Selección de Irak
- Torneos recientes: FIFA World Cup Qualifiers AFC 2023 y AFC Asian Cup 2024
- Amistoso reciente: España 1-1 Irak, 4 de junio de 2026
- Antecedentes en eliminatorias: partido ante Bolivia por el repechaje rumbo al Mundial 2026.
Ahmed Basil celebra la clasificación de Irak al Mundial luego de vencer a Bolivia en el repechaje (Getty Images)
Trayectoria reciente y números básicos de Ahmed Basil
- AFC Champions League 2025: 5 partidos, 450 minutos
- AFC Champions League 2024: 7 partidos, 630 minutos
- AFC Asian Cup 2024: 1 partido, 90 minutos
- FIFA World Cup Qualifiers AFC 2023: 4 partidos, 360 minutos
- Arab Club Champions Cup 2023: 3 partidos, 270 minutos
- España 1-1 Irak (4 de junio de 2026): 47 minutos, 3 atajadas y 1 gol recibido
En síntesis
- Ahmed Basil Fadhil es titular con Irak ante Francia en el Mundial 2026.
- Reemplaza a Jalal Hassan tras la derrota de Irak por 1-4 frente a Noruega.
- Dejó Al-Shorta SC en mayo de 2026 tras jugar allí durante 10 temporadas.