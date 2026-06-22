Quién es Ahmed Basil: perfil, trayectoria y presente del portero de Irak ante Francia en el Mundial 2026

El guardameta de Al-Shorta reemplaza a Jalal Hassan, quien recibió cuatro goles contra Noruega en el estreno mundialista de Los Leones de Mesopotamia.

Ahmed Basil Fadhil aparece en el once titular de Irak para el duelo ante Francia por la Jornada 2 de la fase de grupos del Mundial 2026. El portero iraquí llega con buen cartel gracias a sus actuaciones recientes con la selección y a una carrera histórica defendiendo los colores del Al-Shorta SC.

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Irak llega tras la caída por 1-4 ante Noruega en su debut y Ahmed Basil aparece en la alineación reemplazando a Jalal Hassan, quien defendió la portería iraquí precisamente contraa Erling Haaland y compañía en su primer partido de la Copa del Mundo 2026.

Biografía y orígenes: ¿De dónde es y cuántos años tiene Ahmed Basil?

Nombre completo: Ahmed Basil Fadhil

Ahmed Basil Fadhil Fecha de nacimiento: 19 de agosto de 1996

19 de agosto de 1996 Edad actual: 29 años

29 años País: Irak

Irak Nombre en árabe: احمد باسل فاضل

Estadísticas y presente en Al-Shorta SC

Club: Al-Shorta SC

Al-Shorta SC En el club desde: 1 de septiembre de 2014

1 de septiembre de 2014 Actualidad: el 26 de mayo de 2026 se reportó que decidió dejar Al-Shorta después de 10 temporadas

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El camino de Ahmed Basil en la Selección de Irak

Torneos recientes: FIFA World Cup Qualifiers AFC 2023 y AFC Asian Cup 2024

FIFA World Cup Qualifiers AFC 2023 y AFC Asian Cup 2024 Amistoso reciente: España 1-1 Irak, 4 de junio de 2026

España 1-1 Irak, 4 de junio de 2026 Antecedentes en eliminatorias: partido ante Bolivia por el repechaje rumbo al Mundial 2026.

Ahmed Basil celebra la clasificación de Irak al Mundial luego de vencer a Bolivia en el repechaje (Getty Images)

Trayectoria reciente y números básicos de Ahmed Basil

AFC Champions League 2025: 5 partidos, 450 minutos

5 partidos, 450 minutos AFC Champions League 2024: 7 partidos, 630 minutos

7 partidos, 630 minutos AFC Asian Cup 2024: 1 partido, 90 minutos

1 partido, 90 minutos FIFA World Cup Qualifiers AFC 2023: 4 partidos, 360 minutos

4 partidos, 360 minutos Arab Club Champions Cup 2023: 3 partidos, 270 minutos

3 partidos, 270 minutos España 1-1 Irak (4 de junio de 2026): 47 minutos, 3 atajadas y 1 gol recibido

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En síntesis