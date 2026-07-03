¿Quién es el árbitro de Argentina vs. Cabo Verde en los 16vos de Final del Mundial 2026?

Drew Fischer ya dirigió dos partidos en esta Copa del Mundo y es uno de los jueces más respetados de CONCACAF.

Argentina y Cabo Verde se enfrentan este viernes en busca de la clasificación a los octavos de final del Mundial 2026. Ambos seleccionados llegan invictos al duelo, pero los Tiburones Azules todavía no pudieron ganar y tendrán que hacerse fuertes en defensa contra uno de los candidatos a llevarse esta Copa del Mundo.

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En la previa, Argentina es claro favorito para ganar el partido de los 16avos de final. Sin embargo, en partidos de mata-mata un error o una decisión arbitral te puede dejar afuera. Por eso, las miradas también estarán puestas en la labor de Drew Fischer, juez canadiense elegido por la FIFA para este cotejo.

Fischer nació el 10 de julio de 1980 (45 años) en Calgary, Alberta, Canadá. Comenzó a arbitrar en su adolescencia para ganar un dinero extra y se convirtió en profesional en 2007. Es internacional desde 2015 y, como dato curioso, posee una licenciatura en Física por la Universidad de Calgary.

Es uno de los jueces centrales más respetados de la MLS, donde acumula más de 220 partidos dirigidos. De hecho, gaó el premio a Mejor Árbitro de la MLS en dos temporadas consecutivas (2024 y 2025). A pesar de su amplia experiencia, esta está siendo su primera Copa del Mundo como juez principal (ya había sido oficial VAR en Qatar 2022).

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Luka Modric le reclama a Drew Fischer en el Mundial 2026 (Getty Images)

En lo que va del Mundial 2026 ya dirigió Francia vs. Irak y Croacia vs. Ghana, con un saldo de apenas tres tarjetas amarillas mostradas contando los dos partidos. Ahora bien, ya sabe lo que es dirigir a Argentina y al propio Lionel Messi, figura con la que coincidió en varias oportunidades en la MLS.

El cuerpo arbitral completo para Argentina vs. Cabo Verde por el Mundial 2026

Árbitro principal : Drew Fischer (Canadá)

: Drew Fischer (Canadá) Asistente 1 : Michael Barwegen (Canadá)

: Michael Barwegen (Canadá) Asistente 2 : Lyes Arfa (Canadá)

: Lyes Arfa (Canadá) Cuarto árbitro : Katia Garcia (México)

: Katia Garcia (México) Asistente de reserva : Sandra Ramirez (México)

: Sandra Ramirez (México) VAR : Armando Villarreal (Estados Unidos)

: Armando Villarreal (Estados Unidos) AVAR : Ivan Bebek (Croacia)

: Ivan Bebek (Croacia) SVAR: Tatiana Guzman (Nicaragua)

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En síntesis