¿Quién es el árbitro de España vs. Argentina por la final del Mundial 2026?

La FIFA ya confirmó quién será el encargado de impartir justicia en la final del Mundial 2026 entre España y Argentina, el partido que definirá al nuevo campeón del mundo.

La espera terminó. Este domingo desde las 13:00 hs se disputará la gran final del Mundial 2026, donde España y la Selección Argentina buscarán quedarse con el título en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

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Para un encuentro de semejante magnitud, la FIFA eligió al experimentado Slavko Vinčić, juez internacional de Eslovenia que atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera y que volverá a estar en el centro de la escena en un partido decisivo.

Slavko Vinčić en el Mundial 2026 (Getty Images)

El árbitro nacido en Maribor el 25 de noviembre de 1979 es internacional desde 2010 y dirige en la Primera División de Eslovenia. En los últimos años se consolidó como uno de los colegiados más importantes del futbol europeo, con presencias habituales en la UEFA Champions League y en los principales torneos organizados por la FIFA.

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En este Mundial 2026, Vinčić estuvo a cargo de tres encuentros antes de recibir la designación para la final:

Brasil 1-1 Marruecos (fase de grupos).

Jordania 1-2 Argelia (fase de grupos).

México 2-0 Ecuador (dieciseisavos de final).

Con Argentina tiene un antecedente recordado: dirigió la sorpresiva derrota por 2-1 frente a Arabia Saudita en el debut del Mundial de Qatar 2022. En cambio, España nunca perdió en los partidos que arbitró el esloveno.

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Más allá de su prestigio como árbitro, su nombre también fue noticia fuera de las canchas. En 2020 fue detenido durante un operativo policial en Bosnia y Herzegovina por una investigación vinculada a una presunta red de prostitución, tráfico de drogas y armas. Horas después recuperó la libertad al comprobarse que no tenía relación con la organización y que se encontraba en el lugar por una invitación de carácter privado.

Los números de Slavko Vinčić en la temporada 2025/26

Durante la temporada 2025/26, el árbitro esloveno dirigió encuentros en distintas competiciones internacionales y nacionales.

UEFA Champions League: 9 partidos, 20 tarjetas amarillas, 3 expulsiones por doble amarilla y 2 penales sancionados.

9 partidos, 20 tarjetas amarillas, 3 expulsiones por doble amarilla y 2 penales sancionados. Primera Liga de Eslovenia: 9 partidos, 48 amarillas, 1 roja directa y 5 penales.

9 partidos, 48 amarillas, 1 roja directa y 5 penales. Mundial 2026: 3 partidos, 7 tarjetas amarillas y 1 penal.

3 partidos, 7 tarjetas amarillas y 1 penal. Play-off del Mundial: 1 partido, 5 tarjetas amarillas.

1 partido, 5 tarjetas amarillas. Clasificación a la Champions League: 1 partido, 5 amarillas y 1 roja.

1 partido, 5 amarillas y 1 roja. Copa de Eslovenia: 1 partido, 6 amarillas.

1 partido, 6 amarillas. Liga de Arabia Saudita: 1 partido, 5 amarillas y 1 penal.

1 partido, 5 amarillas y 1 penal. Liga de Emiratos Árabes Unidos: 1 partido, 4 amarillas.

1 partido, 4 amarillas. Copa Presidente de Emiratos: 1 partido, 2 amarillas.

1 partido, 2 amarillas. Copa de la Liga de Emiratos: 1 partido, 6 amarillas y 2 penales.

1 partido, 6 amarillas y 2 penales. King’s Cup de Arabia Saudita: 1 partido, 3 amarillas y 1 penal.

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Cuerpo arbitral para la final del Mundial 2026

La FIFA confirmó el siguiente equipo arbitral para la definición entre España y Argentina:

Árbitro principal: Slavko Vinčić (Eslovenia).

Slavko Vinčić (Eslovenia). Asistente 1: Tomaž Klančnik (Eslovenia).

Tomaž Klančnik (Eslovenia). Asistente 2: Andraž Kovačič (Eslovenia).

Andraž Kovačič (Eslovenia). Cuarto árbitro: Adham Makhadmeh (Jordania).

Adham Makhadmeh (Jordania). Asistente de reserva: Mohammad Alkalaf (Jordania).

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