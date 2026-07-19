Historial España vs. Argentina: Quién ganó más partidos y antecedentes históricos

La Furia Roja y la Albiceleste se enfrentan por la definición del certamen internacional disputado en Norteamérica.

Por la Final de la Copa del Mundo 2026, España y Argentina se miden este domingo 19 de julio desde las 13:00 horas (Ciudad de México) en el MetLife Stadium de la ciudad estadounidense de East Rutherford, estado de Nueva Jersey, a pocos kilómetros de Nueva York.

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Allí se dará la gran cita entre la Furia Roja y la Albiceleste, que buscarán la gloria una vez más. Mientras los europeos intentarán volver a gritar campeón tras 16 años y así sumar su segunda estrella, los sudamericanos buscarán retener el cetro de campeón conquistado en 2022 y sumar su cuarto trofeo.

Un detalle siempre visto en la previa de estos partidos es cómo está el historial entre los equipos. Lo curioso es que por el Mundial se enfrentaron en tan solo una oportunidad, hace 60 años, por la Fase de Grupos del Mundial 1966 en Inglaterra que terminó con victoria de Argentina por 2-1.

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Y ese es el único compromiso oficial entre ambos, luego fueron 13 amistosos entre 1952 y 2018 que dejó todo igualado ya que cada uno tiene 6 victorias y hubo 2 empates. Ahora, la historia entre ambos sumará sin dudas el capítulo más importante. También hay paridad en goles, ya que los españoles convirtieron 19 y los argentinos 18.

El antecedente más reciente es la goleada por 6-1 de España ante Argentina en 2018, en la previa del Mundial que se jugó en Rusia. Esa actuación encendió las alarmas del equipo de Jorge Sampaoli, que terminó estrellándose ante la futura campeona Francia. El equipo de Julen Lopetegui implosionó en pleno torneo tras el cese del DT tras conocerse su salida al Real Madrid tras el torneo, quedando eliminada también en Octavos de Final contra Rusia.

Historial completo España vs. Argentina

07/12/1952: España 0-1 Argentina – Amistoso

España 0-1 Argentina – Amistoso 05/07/1953: Argentina 1-0 España – Amistoso

Argentina 1-0 España – Amistoso 24/07/1960: Argentina 2-0 España – Amistoso

Argentina 2-0 España – Amistoso 11/06/1961: España 2-0 Argentina – Amistoso

España 2-0 Argentina – Amistoso 13/07/1966: Argentina 2-1 España – Mundial 1966 (Fase de Grupos)

Argentina 2-1 España – Mundial 1966 (Fase de Grupos) 11/10/1972: España 1-0 Argentina – Amistoso

España 1-0 Argentina – Amistoso 12/10/1974: Argentina 1-1 España – Amistoso

Argentina 1-1 España – Amistoso 12/10/1988: Argentina 1-1 España – Amistoso

Argentina 1-1 España – Amistoso 20/09/1995: España 2-1 Argentina – Amistoso

España 2-1 Argentina – Amistoso 17/11/1999: Argentina 2-0 España – Amistoso

Argentina 2-0 España – Amistoso 11/10/2006: España 2-1 Argentina – Amistoso

España 2-1 Argentina – Amistoso 14/11/2009: España 2-1 Argentina – Amistoso

España 2-1 Argentina – Amistoso 07/09/2010: Argentina 4-1 España – Amistoso

Argentina 4-1 España – Amistoso 27/03/2018: España 6-1 Argentina – Amistoso

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En síntesis