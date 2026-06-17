¿Quién es el jugador más conocido de Uzbekistán? Todo sobre Abdukodir Khusanov, la estrella de la selección asiática

Conoce a fondo al capitán y líder del seleccionado que está realizando su debut en la máxima competición del futbol.

Abdukodir Khusanov se metió en el radar internacional por una razón muy concreta: su salto al Manchester City lo puso en una vitrina global justo antes del Mundial 2026. Para Uzbekistán, eso lo convierte en una de las referencias más visibles de su última línea.

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El zaguero uzbeko no llega solo por proyección. También arriba con minutos recientes en torneos de máxima exigencia, un respaldo importante para su lugar en la defensa de Uzbekistán.

Después de su llegada al club inglés el 20 de enero de 2025, Khusanov fue sumando presencia en la Premier League y en otros torneos de peso en el calendario europeo. Por eso hoy es uno de los defensores uzbekos con mayor visibilidad internacional.

Biografía y orígenes: ¿De dónde es y cuántos años tiene Abdukodir Khusanov?

Fecha de nacimiento: 29 de febrero de 2004.

29 de febrero de 2004. Edad actual: 22 años.

22 años. Posición principal: defensa central.

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Khusanov es un central joven que ya llega al Mundial 2026 con recorrido internacional. Su crecimiento se aceleró con el salto al futbol de élite y, sobre todo, con su actualidad en el Manchester City, donde aumentó su exposición y también la expectativa sobre su rendimiento con Uzbekistán.

Estadísticas y presente en Manchester City

Club actual: Manchester City.

Manchester City. Llegada al club: 20 de enero de 2025.

20 de enero de 2025. Contrato vigente: hasta el 30 de junio de 2029.

hasta el 30 de junio de 2029. Partidos en la Premier League 2025: 21.

21. Titularidades en la Premier League 2025: 15.

15. Minutos en la Premier League 2025: 1,432.

1,432. Calificación promedio: 6.7.

6.7. Entradas: 18.

18. Despejes: 71.

71. Tarjetas amarillas: 2.

2. Actividad adicional en 2025: también tuvo minutos en la UEFA Champions League, la FA Cup, la EFL Cup y el Mundial de Clubes de la FIFA.

Khusanov tuvo rodaje en competiciones de alto nivel durante 2025, con una carga importante de minutos en la Premier League y participación en varios frentes. Para un defensa de 22 años, ese recorrido lo pone rumbo al Mundial 2026 con experiencia competitiva en la élite.

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El camino de Abdukodir Khusanov con Uzbekistán

Participación internacional registrada: Eliminatorias de la AFC para la Copa del Mundo.

Eliminatorias de la AFC para la Copa del Mundo. Participación internacional registrada: Copa Asiática de la AFC 2024.

Copa Asiática de la AFC 2024. Participación internacional registrada: Torneo Olímpico de Futbol Masculino 2024.

Torneo Olímpico de Futbol Masculino 2024. Vínculo de registros internacionales: Selección de Uzbekistán Sub-23.

Selección de Uzbekistán Sub-23. Eliminatorias de la AFC: un registro de 8 partidos, 8 titularidades y 720 minutos.

un registro de 8 partidos, 8 titularidades y 720 minutos. Eliminatorias de la AFC: otro registro separado de 6 partidos, 4 titularidades y 403 minutos.

Khusanov ya llega al Mundial 2026 con experiencia internacional ligada a Uzbekistán. Entre eliminatorias, Copa Asiática y torneo olímpico, su recorrido previo respalda su presencia en la defensa.

Abdukodir Khusanov es la máxima figura de la selección de Uzbekistán. (GETTY IMAGES)

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¿Qué rol tendrá Abdukodir Khusanov en la defensa de Uzbekistán para el Mundial 2026?

Khusanov apunta a ser un defensa central de referencia dentro de la zaga uzbeka. Su presente en el Manchester City lo respalda, pero también lo hacen sus números recientes: en la Premier League 2025 disputó 21 partidos, fue titular 15 veces y acumuló 1,432 minutos.

Ese volumen también perfila el tipo de central que puede ofrecerle a Uzbekistán en la Copa del Mundo. Sus 71 despejes y 18 entradas en la liga inglesa muestran a un zaguero acostumbrado al trabajo defensivo constante, con presencia en el área y capacidad para sostener tramos largos de exigencia. Por eso llega al Mundial 2026 como una de las referencias de la última línea uzbeka.

Cotización, contrato y valor de mercado de Abdukodir Khusanov

Club: Manchester City.

Manchester City. Llegada: 20 de enero de 2025.

20 de enero de 2025. Contrato: vigente hasta el 30 de junio de 2029.

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Su vínculo con el Manchester City hasta el 30 de junio de 2029 alcanza para dimensionar su presente. Estar en un club de ese calibre explica buena parte de la visibilidad internacional que ganó antes y durante el Mundial 2026.

En síntesis