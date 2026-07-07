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Mundial 2026

Así se jugarán los cuartos de final del Mundial 2026: cuadro, llaves, partidos y calendario

Ha quedado todo definido para la siguiente fase y aquí te contamos todos los detalles.

Listos los cuartos de final del Mundial 2026.
© Getty ImagesListos los cuartos de final del Mundial 2026.

¡Pasen y vean! El Mundial 2026 se sumergirá en instancias decisivas a partir de la instancia ‘mata-mata’ que se aproxima en la competencia: arrancan los cuartos de final. Ya ha quedado todo confirmado para la siguiente ronda, con selecciones muy fuertes que no darán el brazo a torcer y lucharán hasta el final para quedarse con la gloria eterna.

Todos los clasificados a cuartos de final del Mundial 2026:

Estos son los 8 privilegiados que consiguieron sacar pasaje para la próxima fase de la Copa Mundial de la FIFA:

+ Seguinos en
  • Argentina (CONMEBOL)
  • Bélgica (UEFA)
  • España (UEFA)
  • Francia (UEFA)
  • Inglaterra (UEFA)
  • Marruecos (CAF)
  • Noruega (UEFA)
  • Suiza (UEFA)

Tal como puede evidenciarse, Europa predomina con seis equipos de su continente con lugar asegurado en cuartos, más un africano y un sudamericano.

Todos los cruces de cuartos de final del Mundial 2026:

Estos son los 4 enfrentamientos que quedaron conformados para la siguiente ronda de la competencia de selecciones:

  • Argentina vs. Suiza | CONMEBOL vs. UEFA.
  • Bélgica vs. España | UEFA vs. UEFA.
  • Francia vs. Marruecos | UEFA vs. CAF.
  • Noruega vs. Inglaterra | UEFA vs. UEFA.

Por la cantidad que han clasificado, habrá dos duelos de europeos que se eliminarán entre sí en busca de un lugar en las semifinales del torneo.

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El cuadro de los cuartos de final del Mundial 2026:

¿Cuándo comienzan los cuartos de final del Mundial 2026?

Esta nueva etapa de Playoffs dará inicio este jueves 9 de julio, con un único encuentro programado para ese día que abrirá los cuartos de final, a las 14.00 hora CDMX. Francia vs. Marruecos será el partido que arrancará con la acción en esta fase que continúa los duelos eliminatorios rumbo a la definición de esta Copa del Mundo.

Días y horarios de los cuartos de final del Mundial 2026:

Este es el calendario completo para el desarrollo de esta tanda de choques decisivos en busca de los cuatro semifinalistas:

Jueves 9 de julio:
  • Francia vs. Marruecos: 14.00 horas, en el Estadio Boston.
Viernes 10 de julio:
  • España vs. Bélgica: 13.00 horas, en el Estadio Los Ángeles.
Sábado 11 de julio:
  • Noruega vs. Inglaterra: 15.00 horas en el Estadio Miami.
  • Argentina vs. Suiza: 19.00 horas en el Estadio Kansas City.
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Todos los eliminados en octavos de final del Mundial 2026:

Estos son los 8 sentenciados que se quedaron afuera y no podrán ser parte de los cuartos de final de esta Copa de Mundo:

  • Brasil (CONMEBOL)
  • Canadá (CONCACAF)
  • Colombia (CONMEBOL)
  • Egipto (CAF)
  • Estados Unidos (CONCACAF)
  • México (CONCACAF)
  • Paraguay (CONMEBOL)
  • Portugal (UEFA)

La evidencia deja en claro que América ha perdido soldados en cantidad en esta ronda que pasó, con tres de cada federación, además de un europeo y un africano.

Martín Zajic
Martín Zajic
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