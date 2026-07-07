Ha quedado todo definido para la siguiente fase y aquí te contamos todos los detalles.

¡Pasen y vean! El Mundial 2026 se sumergirá en instancias decisivas a partir de la instancia ‘mata-mata’ que se aproxima en la competencia: arrancan los cuartos de final. Ya ha quedado todo confirmado para la siguiente ronda, con selecciones muy fuertes que no darán el brazo a torcer y lucharán hasta el final para quedarse con la gloria eterna.

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Todos los clasificados a cuartos de final del Mundial 2026:

Estos son los 8 privilegiados que consiguieron sacar pasaje para la próxima fase de la Copa Mundial de la FIFA:

Argentina (CONMEBOL)

(CONMEBOL) Bélgica (UEFA)

(UEFA) España (UEFA)

(UEFA) Francia (UEFA)

(UEFA) Inglaterra (UEFA)

(UEFA) Marruecos (CAF)

(CAF) Noruega (UEFA)

(UEFA) Suiza (UEFA)

Tal como puede evidenciarse, Europa predomina con seis equipos de su continente con lugar asegurado en cuartos, más un africano y un sudamericano.

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Todos los cruces de cuartos de final del Mundial 2026:

Estos son los 4 enfrentamientos que quedaron conformados para la siguiente ronda de la competencia de selecciones:

Argentina vs. Suiza | CONMEBOL vs. UEFA.

| CONMEBOL vs. UEFA. Bélgica vs. España | UEFA vs. UEFA.

| UEFA vs. UEFA. Francia vs. Marruecos | UEFA vs. CAF.

| UEFA vs. CAF. Noruega vs. Inglaterra | UEFA vs. UEFA.

Por la cantidad que han clasificado, habrá dos duelos de europeos que se eliminarán entre sí en busca de un lugar en las semifinales del torneo.

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El cuadro de los cuartos de final del Mundial 2026:

¿Cuándo comienzan los cuartos de final del Mundial 2026?

Esta nueva etapa de Playoffs dará inicio este jueves 9 de julio, con un único encuentro programado para ese día que abrirá los cuartos de final, a las 14.00 hora CDMX. Francia vs. Marruecos será el partido que arrancará con la acción en esta fase que continúa los duelos eliminatorios rumbo a la definición de esta Copa del Mundo.

Días y horarios de los cuartos de final del Mundial 2026:

Este es el calendario completo para el desarrollo de esta tanda de choques decisivos en busca de los cuatro semifinalistas:

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Jueves 9 de julio:

Francia vs. Marruecos: 14.00 horas, en el Estadio Boston.

Viernes 10 de julio:

España vs. Bélgica: 13.00 horas, en el Estadio Los Ángeles.

Sábado 11 de julio:

Noruega vs. Inglaterra: 15.00 horas en el Estadio Miami.

Argentina vs. Suiza: 19.00 horas en el Estadio Kansas City.

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Todos los eliminados en octavos de final del Mundial 2026:

Estos son los 8 sentenciados que se quedaron afuera y no podrán ser parte de los cuartos de final de esta Copa de Mundo:

Brasil (CONMEBOL)

(CONMEBOL) Canadá (CONCACAF)

(CONCACAF) Colombia (CONMEBOL)

(CONMEBOL) Egipto (CAF)

(CAF) Estados Unidos (CONCACAF)

(CONCACAF) México (CONCACAF)

(CONCACAF) Paraguay (CONMEBOL)

(CONMEBOL) Portugal (UEFA)

La evidencia deja en claro que América ha perdido soldados en cantidad en esta ronda que pasó, con tres de cada federación, además de un europeo y un africano.