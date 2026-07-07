Entérate todo lo que debes saber sobre el espectacular cruce de sudamericanos y europeos que se viene.

¡Un choque apasionante! Argentina y Suiza volverán a verse las caras, en una de las instancias más extraordinarias en las que les ha tocado enfrentarse en los últimos tiempos. Será por los cuartos de final del Mundial 2026, donde uno quedará en el camino y el otro se meterá entre los cuatro mejores de la competencia de la FIFA.

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Cómo llegan Argentina y Suiza a los cuartos de final del Mundial 2026:

La ‘Albiceleste’ obtuvo la clasificación a esta ronda del torneo tras dejar en el camino a Egipto, en una remontada épica e infartante sobre el final del partido. El equipo de Lionel Scaloni ganó todos sus partidos en esta edición (3-0 vs. Argelia, 2-0 vs. Austria, 3-1 vs. Jordania, 3-2 vs. Cabo Verde y 3-2 vs. Egipto).

Los ‘Rossocrociati’, por su parte, sacaron pasaje a esta fase del certamen luego de eliminar a Colombia en octavos, en una increíble definición por tanda de penales. El conjunto de Murat Yakin suma en la Copa tres victorias (4-1 vs. Bosnia, 2-1 vs. Canadá y 2-0 vs. Argelia) y dos empate (0-0 vs. Portugal y 0-9 con Portugal).

Fecha y hora de Argentina vs. Suiza por cuartos de final del Mundial 2026:

El partido Argentina vs. Suiza se llevará a cabo este sábado 11 de julio, en el segundo turno de encuentros de la agenda del día, al acabar Noruega-Inglaterra. El duelo de sudamericanos y europeos está programado para dar comienzo a partir de las 19.00 horas del Centro de México (22.00 hora Argentina).

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Sede y estadio de Argentina vs. Suiza por cuartos de final del Mundial 2026:

El partido Argentina vs. Suiza tendrá como anfitrión al Arrowhead Stadium, más conocido como “Estadio Kansas City”, ubicado en Missouri, Estados Unidos. El recinto tiene una capacidad para hasta 69.045 espectadores y será el quinto juego de esta edición que se dispute allí. La ‘Albiceleste’ ya disputó un encuentro en esta cancha en esta Copa, en su debut.

El Estadio Kansas City, sede de Argentina-Suiza [Foto: Getty]

Cuál será el rival del ganador de Argentina vs. Suiza en el Mundial 2026:

El equipo que supere los cuartos de final de esta Copa del Mundo clasificará a las semifinales del evento deportivo del año, donde tendrá otro desafío de alto vuelo. Allí se medirá contra el vencedor de la serie entre Noruega e Inglaterra, la otra llave de este lado del cuadro. Los otros semifinalistas saldrán de Francia-Marruecos y Bélgica-España.