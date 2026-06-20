Eloy Room defiende la portería de Curazao en el Mundial 2026: su historia detrás del esfuerzo para llegar a defender a su país en el torneo FIFA.

De sufrir en la goleada 7-1 ante Alemania en el debut de Curazao en la Copa del Mundo 2026 a ser figura en el 0-0 contra Ecuador. Esta es la historia de Eloy Room, el arquero de 37 años que conmovió a todos los aficionados del futbol, tal como sucedió con Vozinha, el guardián del arco de Cabo Verde.

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No es un convocado más en este equipo que llegó a Norteamérica para hacer historia. Tiene el respaldo absoluto del DT neerlandés Dick Advocaat, siendo titular indiscutido de la nación del Caribe en esta edición mundialista. Fuera de su participación a nivel selecciones, el guardameta representa a Miami FC, equipo que participa de la USL Championship de los Estados Unidos de América.

Su experiencia, continuidad y actualidad explican por qué su nombre ganó peso en estas semanas. Eloy Room llega desde el futbol de segunda línea, pero con un historial reciente que también incluye campañas largas en la MLS, una temporada completa en la Eredivisie y minutos ya jugados con Curazao en este torneo.

Ficha técnica, estadísticas y presente de Eloy Room

Nombre: Eloy Room

Eloy Room Posición: arquero

arquero Edad: 37 años (6 de febrero de 1989)

37 años (6 de febrero de 1989) Lugar de nacimiento: Nimega, Países Bajos

Nimega, Países Bajos Club actual: Miami FC

Miami FC Liga: USL Championship

USL Championship Cotización actual según Transfermarkt: 150.000 euros

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Carrera futbolística completa de Eloy Room

2008 a 2013: Vitesse Arnhem (Países Bajos)

2013 a 2014: Go Ahead Eagles (Países Bajos)

2014 a 2017: Vitesse Arnhem (Países Bajos)

2017 a 2019: PSV Eindhoven (Países Bajos)

2017 a 2018: Jong PSV (Países Bajos)

2019 a 2023: Columbus Crew (Estados Unidos)

2023 a 2024: Vitesse Arnhem (Países Bajos)

2024 a 2025: Cercle Brugge (Bélgica)

2026 al momento: Miami FC (Estados Unidos)

La historia de Eloy Room con Lionel Messi en Argentina

Lionel Messi y Eloy Room intercambiaron camisetas en Argentina (Getty Images)

En un amistoso disputado en Santiago del Estero en marzo del 2023, Argentina goleó 7-0 a Curazao. Lionel Messi marcó un triplete y alcanzó un registro, en ese entonces, de 100 goles anotados con la camiseta albiceleste. Para generar un recuerdo de dicho historia, el astro felicitó a Eloy Room por su rendimiento en el partido y le pidió la playera con la que había atajado aquella noche.