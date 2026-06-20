Quién es Ma Ning, el árbitro de Ecuador vs. Curazao por el Mundial 2026

Ecuador y Curazao se enfrentan este sábado 20 de junio en un cruce de la fase de grupos del Mundial 2026. Para este partido en el Arrowhead Stadium, la FIFA designó como árbitro central al chino Ma Ning, un silbante que llega con un respaldo tras una larga trayectoria.
Su presencia importa porque será su debut en esta edición de la Copa del Mundo y también la oportunidad de escribir una página importante para el futbol chino, cuya selección no participa del torneo desde la edición 2002 en Corea del Sur y Japón.
La trayectoria de Ma Ning como árbitro internacional
Con 47 años de edad, el chino Ma Ning tendrá su estreno en Copas del Mundo, luego de una carrera de ya casi dos décadas en el referato. Ma Ning es reconocido por su estricto nivel de arbitraje, con estadísticas que muestran casi 1600 tarjetas amarillas mostradas y más de 50 expulsiones en alrededor de 400 partidos.
Si bien Ma Ning será el único árbitro principal chino en el Mundial 2026, dentro del cuerpo arbitral habrá otros dos compatriotas, el asistente Zhou Fei y el encargado del VAR, Fu Ming. Habrá también colegiados de Qatar, Australia, Italia y Polonia en el encuentro.
La terna arbitral completa para el partido de hoy
- Árbitro principal: Ma Ning
- Asistente 1: Fei Zhou
- Asistente 2: Saoud Almaqaleh
- Cuarto oficial: Campbell-Kirk Kawana-Waugh
- VAR: Isaac Trevis
Lo que debes saber del cruce por el Grupo E
- Partido: Ecuador vs. Curazao
- Fecha: sábado 20 de junio de 2026
- Horario en México: 18:00 horas
- Sede: Arrowhead Stadium, en Kansas City, Canadá
- Competencia: Mundial 2026
- Fase: Fase de grupos
- Grupo: Grupo E
- Transmisión en México: ViX
- Contexto: Ecuador aparece en el tercer lugar del grupo y Curazao en el cuarto, ambos con 0 puntos, mientras Alemania ya suma 6 tras su primer partido y Costa de Marfil 3.