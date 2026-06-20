Quién es Ma Ning, el árbitro de Ecuador vs. Curazao por el Mundial 2026

El juez chino será el árbitro del duelo entre la Tri y la Blue Wave por la competencia internacional.

Ecuador y Curazao se enfrentan este sábado 20 de junio en un cruce de la fase de grupos del Mundial 2026. Para este partido en el Arrowhead Stadium, la FIFA designó como árbitro central al chino Ma Ning, un silbante que llega con un respaldo tras una larga trayectoria.

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Su presencia importa porque será su debut en esta edición de la Copa del Mundo y también la oportunidad de escribir una página importante para el futbol chino, cuya selección no participa del torneo desde la edición 2002 en Corea del Sur y Japón.

La trayectoria de Ma Ning como árbitro internacional

Con 47 años de edad, el chino Ma Ning tendrá su estreno en Copas del Mundo, luego de una carrera de ya casi dos décadas en el referato. Ma Ning es reconocido por su estricto nivel de arbitraje, con estadísticas que muestran casi 1600 tarjetas amarillas mostradas y más de 50 expulsiones en alrededor de 400 partidos.

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Si bien Ma Ning será el único árbitro principal chino en el Mundial 2026, dentro del cuerpo arbitral habrá otros dos compatriotas, el asistente Zhou Fei y el encargado del VAR, Fu Ming. Habrá también colegiados de Qatar, Australia, Italia y Polonia en el encuentro.

La terna arbitral completa para el partido de hoy

Árbitro principal: Ma Ning

Ma Ning Asistente 1: Fei Zhou

Fei Zhou Asistente 2: Saoud Almaqaleh

Saoud Almaqaleh Cuarto oficial: Campbell-Kirk Kawana-Waugh

Campbell-Kirk Kawana-Waugh VAR: Isaac Trevis

Lo que debes saber del cruce por el Grupo E

Partido: Ecuador vs. Curazao

Ecuador vs. Curazao Fecha: sábado 20 de junio de 2026

sábado 20 de junio de 2026 Horario en México: 18:00 horas

18:00 horas Sede: Arrowhead Stadium , en Kansas City, Canadá

, en Competencia: Mundial 2026

Fase: Fase de grupos

Grupo: Grupo E

Transmisión en México: ViX

Contexto: Ecuador aparece en el tercer lugar del grupo y Curazao en el cuarto, ambos con 0 puntos, mientras Alemania ya suma 6 tras su primer partido y Costa de Marfil 3.