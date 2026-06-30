Quién es Hernán Galíndez, arquero argentino que ataja para Ecuador ante México en el Mundial 2026

Un argentino es el guardián de la portería de Ecuador en su partido contra México en el Estadio Azteca.

En la consideración del entrenador Sebastián Beccacece, Hernán Galíndez está por encima de Gonzalo Valle y Moisés Ramírez para ocupar la portería de la Selección de Ecuador. Esta noche, como sucedió contra Costa de Marfil, Curazao y Alemania, el guardameta de 39 años enfrentará a México con un solo objetivo en su cabeza: no permitir que el combinado azteca le marque, para clasificar.

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Para este partido, correspondiente a los 16avos de Final del Mundial 2026, el arquero llega con presente activo en Huracán de Argentina, club que lo mantiene con ritmo competitivo. Ya está muy bien instalado en la estructura deportiva de La Tri y está acostumbrado a asumir un rol central y de liderazgo en el equipo.

¿Por qué Hernán Galíndez ataja para Ecuador si es argentino?

Hernán Galíndez, un argentino guardián del arco de Ecuador (Getty Images)

Hernán Galíndez construyó un fuerte sentido de pertenencia con Ecuador después de haber estado en el país, desarrollándose en el futbol local, por un total de casi 12 años. Esa experiencia profesional le ha permitido tramitar la nacionalidad que hoy le sirve para disputar este Mundial 2026 con los dirigidos por Sebastián Beccacece. Así es la trayectoria del arquero, al momento:

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2008 a 2010: Rosario Central (Argentina)

2010: Quilmes (Argentina)

2011: Rosario Central (Argentina)

2012 a 2021: Universidad Católica (Ecuador)

2022: Universidad de Chile (Chile)

2022 a 2023: Aucas (Ecuador)

2024 a la actualidad: Huracán (Argentina)

Perfil completo y ficha técnica de Hernán Galíndez

Nombre completo: Hernán Ismael Galíndez

Hernán Ismael Galíndez Lugar y fecha de nacimiento: Rosario, Argentina (30/03/1987)

Rosario, Argentina (30/03/1987) Edad: 39 años

39 años Nacionalidad: Ecuatoriano

Ecuatoriano Altura: 1,89m

1,89m Pie hábil: Derecho

Derecho Club actual: Huracán (Argentina)

Huracán (Argentina) Valor de mercado: 300 mil euros

En síntesis

Hernán Galíndez atajará para Ecuador contra México en 16avos del Mundial 2026.

atajará para Ecuador contra México en 16avos del Mundial 2026. Nacido en Argentina , obtuvo la nacionalidad ecuatoriana tras casi 12 años en el país.

, obtuvo la nacionalidad ecuatoriana tras casi 12 años en el país. 300 mil euros es el valor de mercado actual del portero de Huracán.