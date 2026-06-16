El campeón del mundo debutó con victoria en Kansas City y aquí puedes repasar cómo está su zona.

¡Triunfazo del campeón! Argentina venció por 3-0 a Argelia en su presentación oficial en el Grupo J, con una actuación más contundente que brillante. El defensor del título inició la campaña con el pie derecho y arrancó con una sonrisa su participación en el Mundial 2026. El sueño de la cuarta estrella se enciende para la ‘Albiceleste’.

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La goleada de la Selección Argentina en su estreno tuvo como protagonista y figura indiscutida a su capitán: Lionel Messi marcó los tres goles del partido en Kansas City. Si bien el equipo no se lució a nivel colectivo, la calidad del “diez” fue determinante en el marcador, para inclinar la balanza a favor de la escuadra sudamericana ante Argelia.

Con esta abultada victoria, la ‘Scaloneta’ es líder del Grupo J con 3 puntos, ocupando la primera posición, mientras Argelia marcha en el último lugar con 0 puntos. A continuación, Austria y Jordania se medirán en el último turno del día, para decidir si uno de los dos acompaña a Argentina en lo más alto, al cabo de la primera jornada.

Messi y Argentina disfrutaron en el debut [Foto: Getty]

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En la segunda fecha del Grupo J, Argentina irá ante Austria en el AT&T Stadium de Dallas, el próximo lunes 22 de junio a partir de las 11.00 horas del Centro de México. Por su parte, Argelia irá ante Jordania en el Levi’s Stadium de San Francisco Bay, el próximo lunes 22 de junio a partir de las 22.00 horas del Centro de México.

La tabla de posiciones del Grupo J del Mundial 2026 tras Argentina 3-0 Argelia: