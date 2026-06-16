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Mundial 2026

Así quedó la tabla de posiciones del Grupo J del Mundial 2026 tras el triunfo de Argentina ante Argelia

El campeón del mundo debutó con victoria en Kansas City y aquí puedes repasar cómo está su zona.

Argentina y un gran triunfo en el estreno.
© Getty ImagesArgentina y un gran triunfo en el estreno.

¡Triunfazo del campeón! Argentina venció por 3-0 a Argelia en su presentación oficial en el Grupo J, con una actuación más contundente que brillante. El defensor del título inició la campaña con el pie derecho y arrancó con una sonrisa su participación en el Mundial 2026. El sueño de la cuarta estrella se enciende para la ‘Albiceleste’.

La goleada de la Selección Argentina en su estreno tuvo como protagonista y figura indiscutida a su capitán: Lionel Messi marcó los tres goles del partido en Kansas City. Si bien el equipo no se lució a nivel colectivo, la calidad del “diez” fue determinante en el marcador, para inclinar la balanza a favor de la escuadra sudamericana ante Argelia.

Con esta abultada victoria, la ‘Scaloneta’ es líder del Grupo J con 3 puntos, ocupando la primera posición, mientras Argelia marcha en el último lugar con 0 puntos. A continuación, Austria y Jordania se medirán en el último turno del día, para decidir si uno de los dos acompaña a Argentina en lo más alto, al cabo de la primera jornada.

Messi y Argentina disfrutaron en el debut [Foto: Getty]

Messi y Argentina disfrutaron en el debut [Foto: Getty]

En la segunda fecha del Grupo J, Argentina irá ante Austria en el AT&T Stadium de Dallas, el próximo lunes 22 de junio a partir de las 11.00 horas del Centro de México. Por su parte, Argelia irá ante Jordania en el Levi’s Stadium de San Francisco Bay, el próximo lunes 22 de junio a partir de las 22.00 horas del Centro de México.

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Martín Zajic
Martín Zajic
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