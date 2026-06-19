La primera ronda de la competencia contó con una buena cantidad de anotaciones que animaron a los fans.

Los aficionados han quedado gratamente sorprendidos con el desarrollo del Mundial 2026 hasta el momento. Dentro de las cuestiones que ha destacado gran parte de los televidentes, surge la escasez de partidos sin goles. En la mayoría de los encuentros que se han llevado a cabo, se ha convertido por lo menos uno, volviendo atractivo el desarrollo.

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En lo que va de la fase de grupos de esta Copa del Mundo, se han disputado 32 partidos en total entre todas las zonas: de todos esos duelos entre selecciones, ¡sólo hubo un 0-0! Los otros treinta compromisos del torneo internacional de la FIFA tuvieron tantos de uno o ambos equipos contrincantes, en algún momento de los noventa minutos de tiempo regular.

Durante el transcurso del Mundial 2026, el único juego que desafortunadamente se ha convertido en la excepción a la regla ha sido España vs. Cabo Verde. Justamente el partido de la quizás máxima candidata o una de las tres candidatas al título, fue el que terminó con dos vallas invictas. Fue 0-0 entre los europeos y los africanos dentro de la primera fecha.

Con Vozinha como figura, Cabo Verde aguantó el cero [Foto: Getty]

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En los otros 31 enfrentamientos celebrados en estos primeros días del certamen intercontinental, se han convertido 92 goles en total. Se trata de un promedio de 2.97 goles por partido, casi tres por encuentro, un número muy alto para partidos decisivos como los de una Copa del Mundo. Se están formando compromisos muy atractivos para los espectadores.

Dentro de este análisis, además de solo haber dejado atrás un solo 0-0, vale destacar que sólo cinco juegos tuvieron un solo gol: Escocia 1-0 Haití, Costa de Marfil 1-0 Ecuador, Ghana 1-0 Panamá, México 1-0 Corea y Marruecos 1-0 Escocia. En los demás, se han marcado dos tantos o más en este Mundial 2026 repleto de emociones por todos lados.

En el otro extremo de España 0-0 Cabo Verde, el duelo con más goles ha sido Alemania 7-1 Curazao, con ocho anotaciones totales. Por detrás aparecen Suecia 5-1 Túnez (seis tantos), Inglaterra 4-2 Croacia (seis tantos) y Canadá 6-0 Qatar (seis tantos). En la fase de grupos, los participantes del Mundial 2026 arriesgan más en busca de la clasificación y por lo tanto caen más situaciones.