Cuando muchos lo daban por ‘retirado’ por su edad y por haber cambiado Europa por la MLS, Lionel Messi volvió a cerrar bocas con un debut soñado en el Mundial 2026. El emblema del último campeón se vistió de héroe y anotó un hat-trick espectacular para darle la victoria a su selección, en una noche para el recuerdo en Kansas City.

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El enganche marcó todos los goles del 3-0 de Argentina, que aplastó a sus pares de Argelia en el marco de la primera jornada del Grupo J. El futbolista de Inter Miami se llevó la pelota en el estreno de la ‘Albiceleste’ y salió ovacionado de la cancha. Además, igualó a Klose y se convirtió en el máximo goleador histórico de las Copas del Mundo.

Fue tan sobresaliente la actuación de Lionel Messi ante Argelia, que hasta David Faitelson no pudo ocultar su admiración por el diez. Muchas veces crítico del ex Barca y PSG, el conductor fue de los que más se mostró alucinado por la presentación del capitán de Argentina. En esta oportunidad, el periodista solo tuvo cumplidos para la ‘Pulga’.

A medida que el delantero iba convirtiendo sus goles, el corresponsal mexicano iba manifestando su asombro. “No se acaba Messi, es un ‘semidiós’ del juego” y “Messi, luego existo”, fueron sus reacciones a las primeras conquistas. David Faitelson fue comentarista del partido para la TV, pero se tomó el tiempo para hacer publicaciones al respecto.

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Tras el triplete en Argentina-Argelia, el conductor puso al astro sudamericano en la cúspide del futbol, por encima de Diego Maradona, Pelé, CR7 y otras leyendas. “Estamos viendo, quizá, al mejor jugador de este juego llamado futbol: Messi, como Michael Jordan, Roger Federer, Muhammad Ali, Usain Bolt, Michael Phelps…”, escribió David Faitelson en su perfil público de la red ‘X’, generando una lluvia de interacciones.

Por último, el periodista defendió al crack de las críticas por la única polémica del partido entre Argentina y Argelia. David Faitelson acusó de “dementes” a quienes pedían la expulsión de Messi por un pisotón a un rival, producto de una acción de juego. El árbitro no lo consideró ni amarilla y el VAR tampoco, y posteriormente el reportero se sumó a esa creencia.

Las publicaciones de David Faitelson sobre Messi MVP en el Mundial 2026: