¿Haití quedó eliminado del Mundial 2026 tras perder ante Brasil?

Los Grenadiers cayeron goleados ante la Canarinha por la segunda jornada del certamen internacional de Norteamérica.

Por la Jornada 2 del Grupo C de la Copa del Mundo 2026, Brasil no tuvo piedad y goleó 3-0 a Haití con anotaciones de Matheus Cunha por duplicado y Vinicius Jr. para resolver rápido el trámite en el Lincoln Financial Field de la ciudad de Philadelphia.

Publicidad

El conjunto al mando del entrenador Carlo Ancelotti simplemente aceleró y apretó en los primeros 45 minutos para liquidar el cotejo y regular en la segunda parte. Gracias a la diferencia de gol, la Canarinha es líder con 4 puntos con una diferencia de 3 goles a favor. En tanto, Marruecos, también con 4, tiene una diferencia de un gol.

Match la fini sou menm skò premye mitan an te fini an. 3-0. Grenadye yo tounen nan dezyèm mitan an ak plis dinamik. Men ki pa t ase pou te retounen nan skò a.



Fokis la pral mete sou twazyèm match la. Pou n ka sòti ak yon rezilta k ap fè nou plis plezi.



Nou fyè de Grenadye yo! pic.twitter.com/kT8pIEqWeD — Fédération Haïtienne de Football (@fhfhaiti) June 20, 2026

Por otro lado, Haití se convirtió en el primer equipo en quedar eliminado del certamen internacional. Esto es porque solo aspira a llegar a 3 puntos en la zona si le gana a los africanos. Solo podría igualar a Escocia en el tercer lugar si pierde con Brasil.

Publicidad

Pero, si se da ese hipotético empate en puntos con los europeos, quienes quedarán terceros serán los del Viejo Continente. Y eso se debe al desempate olímpico que FIFA implementó en este Mundial: el primer criterio de desempate es el resultado entre sí, y allí el escenario es favorable para Escocia que venció a Haití 1-0 en la Jornada 1.

Las posiciones del Grupo C del Mundial 2026 tras la Jornada 2

En síntesis

Brasil: goleó 3-0 a Haití con anotaciones de Matheus Cunha y Vinicius Jr.

goleó a con anotaciones de y Haití: es el primer eliminado del torneo tras perder el desempate ante Escocia .

es el primer del torneo tras perder el desempate ante . Grupo C: Brasil es líder con 4 puntos, superando a Marruecos por diferencia de gol.