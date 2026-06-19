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Mundial 2026

¿Haití quedó eliminado del Mundial 2026 tras perder ante Brasil?

Los Grenadiers cayeron goleados ante la Canarinha por la segunda jornada del certamen internacional de Norteamérica.

Haití cayó goleado ante Brasil por la Jornada 2 del Grupo C del Mundial 2026
© Getty ImagesHaití cayó goleado ante Brasil por la Jornada 2 del Grupo C del Mundial 2026

Por la Jornada 2 del Grupo C de la Copa del Mundo 2026, Brasil no tuvo piedad y goleó 3-0 a Haití con anotaciones de Matheus Cunha por duplicado y Vinicius Jr. para resolver rápido el trámite en el Lincoln Financial Field de la ciudad de Philadelphia.

El conjunto al mando del entrenador Carlo Ancelotti simplemente aceleró y apretó en los primeros 45 minutos para liquidar el cotejo y regular en la segunda parte. Gracias a la diferencia de gol, la Canarinha es líder con 4 puntos con una diferencia de 3 goles a favor. En tanto, Marruecos, también con 4, tiene una diferencia de un gol.

Por otro lado, Haití se convirtió en el primer equipo en quedar eliminado del certamen internacional. Esto es porque solo aspira a llegar a 3 puntos en la zona si le gana a los africanos. Solo podría igualar a Escocia en el tercer lugar si pierde con Brasil.

Pero, si se da ese hipotético empate en puntos con los europeos, quienes quedarán terceros serán los del Viejo Continente. Y eso se debe al desempate olímpico que FIFA implementó en este Mundial: el primer criterio de desempate es el resultado entre sí, y allí el escenario es favorable para Escocia que venció a Haití 1-0 en la Jornada 1.

Las posiciones del Grupo C del Mundial 2026 tras la Jornada 2

Ver también

Brasil 3-0 Haití: Resumen, goles y detalles por la Jornada 2 del Mundial 2026

En síntesis

  • Brasil: goleó 3-0 a Haití con anotaciones de Matheus Cunha y Vinicius Jr.
  • Haití: es el primer eliminado del torneo tras perder el desempate ante Escocia.
  • Grupo C: Brasil es líder con 4 puntos, superando a Marruecos por diferencia de gol.
Agustín Zabaleta
Agustín Zabaleta
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