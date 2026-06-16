El ex Manchester City no figura en la planilla de los que saltan a la cancha en el cuadro africano. ¿Qué le sucedió?

¡Inesperada situación! A instantes del inicio del encuentro, Argelia anunció una noticia que no estaba en los planes de nadie en la previa del debut de este martes. Riyad Mahrez no será titular ante Argentina, en el primer partido de los ‘Zorros del desierto’ en la fase de grupos de esta nueva Copa Mundial de la FIFA.

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Cuando los aficionados analizaban la plantilla de Argelia de cara al Mundial 2026, les era inevitable imaginar a Riyad Mahrez dentro del once. Si bien la mayoría no siguió sus últimos meses en Al-Ahli, todos recuerdan su espectacular paso por Manchester City. Sin embargo, no estuvo así la consideración del DT para el estreno ante Argentina.

Con vistas al encuentro de esta tarde en Kansas, Riyad Mahrez no estará entre los once iniciales del elenco africano, pues perdió el lugar en los amistosos previos al torneo. Allí, el cuerpo técnico probó distintas variantes pensando en el comienzo del Mundial 2026, y otros compañeros se impusieron para ocupar la ofensiva de Argelia.

Mahrez no brilló en la preparación y deberá esperar [Foto: Getty]

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Para la evaluación de Vladimir Petkovic, el tridente Ibrahim Maza-Amine Gouiri-Anis Moussa se ganó la chance de ser el que comience en ataque ante Argentina. Por su parte, Riyad Mahrez estará en el banco de suplentes de Argelia, por lo que de ser necesario, podría ingresar durante el transcurso del encuentro como un revulsivo.

En los amistosos que disputó la Selección antes del Mundial 2026 ante Países Bajos y Bolivia, Moussa y Gouri marcaron dos goles, y Mahrez no incidió en los resultados. Por su parte, Maza es la nueva joya del Bayer Leverkusen y la máxima promesa futura de Argelia, y tiene una oportunidad de oro ante Argentina este martes en el arranque del Grupo J.