El relator se viralizó por su sentimental reacción al tercer tanto y récord del argentino en la Copa del Mundo.

El Mundial 2026 había tenido en su primera jornada goles de Mbappé, Haaland, Raúl Jiménez… por lo que no podía faltar el de Lionel Messi, que encima anotó por triplicado. La ‘Pulga’, a sus 38 años y por cumplir uno más la semana que viene, obsequió a todos los fans una jornada inolvidable en su regreso a la máxima cita de selecciones.

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En una noche para los libros de historia, el delantero se llevó el trofeo de MVP en la victoria de Argentina, en su debut en esta nueva edición de la Copa del Mundo, donde defiende la corona. La ‘Albiceleste’ no jugó bien ni estuvo inspirada, y allí estuvo Messi para frotar la lámpara y marcar un hat-trick sobre Argelia para que Kansas City se venga abajo.

Entre las repercusiones de lo que dejó el triunfo argentino en la primera fecha del Grupo J, lo más destacado fue la emocionante narración de Andrés Vaca. El relator estuvo al frente de la transmisión de TUDN y Canal 5 para México, acompañado de Faitelson, Sorín y Rojas. Allí, regaló un momento sentimental que luego llegó a todo el continente.

Durante el encuentro, cada aficionado eligió una pantalla distinta para sintonizar el juego entre Argentina y Argelia, por lo que no todos lo escucharon en vivo. Sin embargo, en el post-partido trascendió el clip de su relato del 3-0 de Messi y los aficionados se mostraron a sus pies. “El mejor narrador del país”, expresaron algunos luego del episodio.

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Andrés Vaca dejó todo su corazón para gritar y describir la anotación de Leo en el triunfo de Argentina en el debut del Mundial 2026, y dejó una frase que erizó la piel. “Ese niño que el mundo parecía demasiado grande para alguien tan pequeño como él, convirtiéndose en un monstruo, en leyenda, en inmortal”, disparó sobre los 16 goles que alcanzó el diez para igualar a Miroslav Klose en Copas del Mundo.

Madurar es aceptar que @Andres_Vaca_ es el mejor narrador de este país. pic.twitter.com/1zLSb4e8e5 — "El Jefe" Águila (@ElJefeAguila) June 17, 2026

El video de la narración de Andrés Vaca no solo recibió interacciones en México: rápidamente se hizo viral en el continente y sumó elogios de hinchas argentinos. Muchos de ellos, incluso, manifestaron su deseo de enganchar futuras transmisiones de Televisa para oír al relator mexicano, conmovidos por lo que les hizo vivir esta noche en el Mundial 2026.