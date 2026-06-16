El portero de Argelia en el Mundial 2026 mantiene un vínculo muy cercano con el emblemático jugador de Francia.

Luca Zidane se ganará uno de los centros de atención dentro de lo que será la participación de Argelia en una nueva Copa del Mundo. El portero de los ‘Zorros del desierto’ cuenta con una historia particular que vale la pena conocer. El cuadro africano regresa a la competencia y este martes comenzará a competir en el Mundial 2026 lleno de ilusión de hacer una buena campaña.

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Junto a Marruecos y Senegal, Argelia se ha transformado en uno de los seleccionados más fuertes de África. Con jugadores que fueron llegando a ligas importantes, se erige como un equipo a seguir en el torneo. Su guardameta titular es uno de los que ha dado el salto a un club reconocido del Viejo Continente, y que arriba en alza a la Copa Mundial de la FIFA.

Luca Zidane es actualmente el arquero del Granada de España, donde fue dueño de la portería toda la temporada hasta que sufrió una lesión en el maxilar a principios de mayo que lo marginó. Desde allí tuvo una recuperación de alrededor de un mes, hasta que pudo volver a jugar: fue en uno de los amistosos de Argelia previo al Mundial 2026, en la victoria ante Países Bajos.

Luca Zidane atajará para Argelia en el Mundial 2026 [Foto: Getty}

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El golero de la Selección, tal como su apellido lo indica, posee un vínculo directo con la leyenda de Francia: es el segundo hijo de Zinedine Zidane. El ex entrenador de Real Madrid tiene cuatro hijos, todos jugadores profesionales: Enzo, Luca, Theo y Elyaz. En el caso de Luca Zidane, optó por no representar a Francia, su país natal, y jugará la Copa del Mundo con Argelia.

Luca Zidane juega para Argelia y no para Francia por sus raíces familiares, especialmente con sus abuelos paternos, con los que ha mantenido una relación de afecto especial. Por lazos familiares, tenía la posibilidad de representar a Francia, a Argelia e incluso a España, pero el propio arquero eligió al seleccionado africano, donde fue convocado para jugar el Mundial 2026.

Luca Zidane, nacido el 13 de mayo de 1998 en Marsella (Francia), tiene 28 años y un recorrido completo por el futbol español. Surgido en las fuerzas básicas del Real Madrid, llegó a jugar algunos partidos en el primer equipo del ‘Merengue’. Luego, tuvo un paso por Racing de Santander, un ciclo en Rayo Vallecano y una estadía en Eibar, hasta llegar a Granada, equipo al que hoy representa. Ahora, busca hacer un gran Mundial 2026 para dar otro paso grande en su carrera.