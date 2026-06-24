Quién es Jesús Valenzuela, el árbitro de Bosnia vs. Qatar en el Mundial 2026

El colegiado venezolano será el árbitro para el duelo entre los Dragones y los Granates por el certamen internacional de Norteamérica.

En el marco de la Jornada 3 del Grupo B de la Copa del Mundo 2026, Bosnia y Herzegovina y Qatar se enfrentan este miércoles 24 de junio desde las 13:00 horas (Ciudad de México) en el Lumen Field de la ciudad de Seattle. Ambos equipos van por la victoria para lograr la clasificación a la próxima fase.

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Jesús Valenzuela, el árbitro de Bosnia vs. Qatar

Jesús Valenzuela es un árbitro nacido en Venezuela de 42 años que se encuentra viviendo el punto máximo de su trayectoria profesional, ya que está participando por segunda vez de la Copa del Mundo tras arbitrar por primera vez en la edición de Qatar 2022. Su presencia en la máxima cita del fútbol no ha pasado desapercibida, siendo este su segundo encuentro como autoridad principal en el certamen norteamericano. Ya estuvo en la victoria 2-0 de Australia sobre Turquía por la Jornada 1 del Grupo D.

El recorrido y la vasta experiencia que ostenta el colegiado sudamericano están fuertemente ligados a las competiciones de su continente natal. A lo largo de su carrera, la cual inició en 2011 con las competencias locales, Valenzuela dirigió más de 300 partidos correspondientes a la Primera División de Venezuela Asimismo, desde 2013 FIFA lo nombró como árbitro internacional y ha estado presente en Eliminatorias Mundialistas como así también amistosos o Copa América.

Jesús Valenzuela fue parte del Mundial de Clubes 2025 en Estados Unidos. [Foto: Getty Images]

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Además de dos Mundiales de Mayores, también ha estado presente en Copa del Mundo Sub-20. A nivel clubes, por otro lado, también ha dirigido Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Recopa Sudamericana, registrando más de 100 partidos en estas competencias. En tanto, también fue parte del novedoso Mundial de Clubes 2025, también en Estados Unidos.

En cuanto a sus estadísticas y su perfil disciplinario dentro del campo de juego, los datos recopilados por Transfermarkt reflejan a un árbitro con personalidad y determinación. A lo largo de los 386 partidos que componen su historial registrado, sancionó 107 penales, lo que marca un promedio de cobros desde los doce pasos verdaderamente alto para el estándar internacional. Para complementar su estilo de conducción firme, Valenzuela ha sacado un total de 1906 tarjetas amarillas y ha ejecutado 56 expulsiones, números que retratan a una autoridad dispuesta a hacer cumplir el reglamento.

Terna arbitral de Bosnia vs. Qatar

Árbitro: Jesus Valenzuela (Venezuela)

Asistente 1: Jorge Urrego (Venezuela)

Asistente 2: Tulio Moreno (Venezuela)

Cuarto árbitro: Yusuke Araki (Japón)

Quinto árbitro: Jun Mihara (Japón)

VAR: Tatiana Guzman (Nicaragua)

AVAR: Leodan Gonzalez (Uruguay)

SVAR: Shaun Evans (Australia)

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¿Qué canal pasa Bosnia vs. Qatar?

Televisa y TV Azteca solo cuentan con una selección de encuentros para televisión abierta, mientras que la cobertura completa del torneo quedó reservada para el Pase Mundial de ViX Premium. Por ese motivo, Bosnia contra Qatar únicamente podrá verse a través de dicha plataforma de streaming en territorio mexicano.

¿A qué hora se juega Bosnia vs. Qatar?

Los seleccionados de Bosnia y Herzegovina y Qatar se encontrarán frente a frente este miércoles 24 de junio, desde las 13:00 horas (Ciudad de México) en el Lumen Field de la ciudad estadounidense de Seattle.

Fixture del Grupo B del Mundial 2026