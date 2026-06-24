¿Dónde y en qué estadio juegan Bosnia vs. Qatar por el Mundial 2026?

Los Dragones y los Granates se enfrentan por la tercera jornada de la Fase de Grupos del certamen internacional en Norteamérica.

En el marco de la Jornada 3 del Grupo B de la Copa del Mundo 2026, Bosnia y Herzegovina y Qatar se enfrentan este miércoles 24 de junio desde las 13:00 horas (Ciudad de México) en el Lumen Field de la ciudad de Seattle. Ambos equipos van por la victoria para lograr la clasificación a la próxima fase.

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El Estadio de Seattle en los Estados Unidos fue inaugurado en agosto de 2002 y se construyó en el centro de la ciudad en reemplazo del Kingdome, un recinto histórico de la zona. Este lugar tiene aproximadamente lugar para 68.740 espectadores. Lleva el nombre de Estadio Seattle durante la Copa del Mundo por las regulaciones comerciales de la FIFA.

Aunque el ente madre del futbol mundial le redujo apenas la capacidad y para el Mundial 2026 podrán ingresar un total de 66.925 personas. En el estadio donde juegan Bosnia y Herzegovina y Qatar suelen ser locales los Seattle Seahawks (NFL), los Seattle Sounders (MLS) y Seattle Reign (NWSL).

Bosnia y Herzegovina y Qatar se medirán por el Mundial 2026. [Foto: Getty Images]

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Características del Estadio Seattle

Capacidad: 68.324 espectadores.

Ubicación: Centro de la ciudad de Seattle, estado de Washington

Tipo de césped: sintético.

Equipos que juegan de local aquí: Seattle Seahawks, Seattle Sounders y Seattle Reign.

Año de inauguración: 2002.

Los partidos del Mundial 2026 que se juegan en el Estadio Seattle

Bélgica 1-1 Egipto | Fase de grupos | 15 de junio

Estados Unidos 2-0 Australia | Fase de grupos | 19 de junio

Bosnia y Herzegovina vs. Qatar | Fase de grupos | 24 de junio

Egipto vs. Irán l | Fase de grupos | 26 de junio

Partido de 16avos de Final | 1 de julio

Partido de Octavos de Final | 6 de julio

En síntesis

Bosnia vs. Qatar juegan este miércoles 24 de junio por el Grupo B del Mundial.

juegan este miércoles 24 de junio por el Grupo B del Mundial. Estadio Seattle (Lumen Field), ubicado en Washington, albergará el partido de Fase de grupos.

(Lumen Field), ubicado en Washington, albergará el partido de Fase de grupos. 66.925 espectadores es la capacidad permitida por la FIFA en este recinto para el torneo.