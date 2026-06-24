La tabla de posiciones EN VIVO del Grupo B del Mundial 2026: Así están Suiza, Canadá, Bosnia y Qatar

Con Suiza y Canadá como líderes, el Grupo B llega a su definición este martes. Bosnia y Qatar aún sueñan con meterse entre los dos primeros, aunque los cuatro seleccionados mantienen chances de avanzar a los dieciseisavos de final a través de la tabla de mejores terceros.

Hoy comienza la tercera y última jornada de la fase de grupos del Mundial 2026. Mientras algunas zonas ya tienen definidos a sus clasificados a los dieciseisavos de final e incluso a los primeros de grupo, en otras todavía queda todo por resolverse. Este martes, desde las 13:00 hs de la Ciudad de México, el Grupo B tendrá dos partidos en simultáneo: Suiza vs. Canadá y Bosnia y Herzegovina vs. Qatar.

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De cara a la definición, Suiza y Canadá llegan como los principales candidatos a avanzar a la próxima ronda. De hecho, un empate entre ambos les asegurará la clasificación a los dos. En ese escenario, Canadá terminaría en el primer lugar gracias a una mejor diferencia de gol, mientras que Suiza quedaría como escolta.

Por su parte, Bosnia y Herzegovina todavía mantiene chances de meterse en los puestos de clasificación directa. Para finalizar en el segundo lugar necesita derrotar a Qatar y esperar una derrota de Canadá frente a Suiza. En ese caso, entraría en juego la diferencia de gol para determinar quién se queda con el segundo puesto, ya que Bosnia y Canadá igualaron entre sí en la primera jornada.

Qatar también conserva una posibilidad matemática de avanzar como segundo de grupo. Para lograrlo debe vencer a Bosnia y esperar una caída de Suiza ante Canadá. Si se da esa combinación, la definición también dependerá de la diferencia de gol, debido a que Qatar y Suiza empataron en su enfrentamiento directo durante las primeras jornadas del certamen.

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Más allá de la pelea por los dos boletos directos a los dieciseisavos de final, ninguna selección llega eliminada a la última jornada. Suiza, Canadá, Bosnia y Qatar también conservan posibilidades de avanzar como uno de los ocho mejores terceros del Mundial.

La tabla de posiciones del grupo B del Mundial 2026

En sintesis

Suiza, Canadá, Bosnia y Qatar juegan sus partidos hoy miércoles 24 de junio

juegan sus partidos hoy miércoles 24 de junio Las selecciones de Canadá y Suiza lideran el Grupo B con cuatro puntos cada una.

lideran el Grupo B con cuatro puntos cada una. El encuentro definitivo de Suiza vs. Canadá tendrá lugar en el estadio BC Place de Vancouver.