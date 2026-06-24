Dónde ver EN VIVO Bosnia vs. Qatar por el Grupo B del Mundial 2026: TV y streaming online

Este miércoles 24 de junio comienza la última jornada de la fase de grupos del Mundial 2026, una instancia decisiva que determinará a varios de los equipos que avanzarán a los octavos de final. La actividad se abrirá con los encuentros del Grupo B, donde todavía quedan boletos disponibles para la siguiente ronda.
En esta zona se disputarán dos partidos en simultáneo: Suiza vs. Canadá y Bosnia y Herzegovina vs. Qatar. Los suizos y canadienses lideran la clasificación con cuatro puntos cada uno, mientras que bosnios y qataríes suman una unidad y necesitan ganar para seguir soñando con la clasificación.
Bosnia y Qatar llegan golpeados tras sus actuaciones en la segunda jornada. El seleccionado qatarí sufrió una dura goleada por 6-0 frente a Canadá, mientras que Bosnia cayó por 4-1 ante Suiza. Sin embargo, ambos mantienen posibilidades matemáticas de avanzar.
Horarios de Bosnia vs. Qatar
- Perú, Colombia y Ecuador: 2:00 p.m.
- Chile, Bolivia y Venezuela: 3:00 p.m.
- Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y México: 4:00 p.m.
- Qatar: 10:00 p.m.
Dónde ver Bosnia vs. Qatar país por país
- México: ViX Premium.
- Guatemala: Tigo Sports y Canal 13.
- Honduras: Tigo Sports Honduras.
- El Salvador: Tigo Sports El Salvador.
- Nicaragua: Tigo Sports Nicaragua.
- Costa Rica: FOX.
- Panamá: Tigo Sports Panamá.
- Argentina: DIRECTV Sports, DGO y Paramount+.
- Chile: DIRECTV Sports Chile, DGO y Paramount+.
- Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DGO y Paramount+.
- Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO y Paramount+.
- Perú: DIRECTV Sports Perú, DGO y Paramount+.
- Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO, AUF TV y Paramount+.
- Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO e Inter.
- España: DAZN Spain, DAZN Mundial 2 y Movistar+.
- Estados Unidos: Fox Sports 1, fuboTV, Telemundo Deportes En Vivo, Universo, Universo NOW, TeleXitos y FOX One.
En sintesis
- Bosnia y Qatar se enfrentan este miércoles 24 de junio por el Mundial 2026.
- La plataforma ViX Premium transmitirá en exclusiva este partido de fútbol en México.
- El partido comenzará a las 4:00 p.m. en Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y México.