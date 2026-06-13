Quién es Slavko Vincic, el árbitro de Brasil vs. Marruecos por el Mundial 2026

Brasil y Marruecos se enfrentan este sábado 13 de junio de 2026 en un cruce de fase de grupos del Mundial 2026. Para ese partido en el MetLife Stadium de East Rutherford, la FIFA designó como árbitro central al esloveno Slavko Vincic, un nombre que no aparece por casualidad en este tipo de escenarios.

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Su presencia pesa por dos razones muy claras: forma parte del grupo oficial de 52 árbitros principales elegidos por la FIFA para el Mundial 2026 y llega con una credencial de élite reciente, nada menos que haber dirigido la final de la UEFA Champions League de 2024. Además, no será su primer contacto con la presión de una Copa del Mundo.

La trayectoria internacional de Slavko Vincic antes del Mundial 2026

Slavko Vincic es esloveno y aterriza en este Brasil ante Marruecos con un perfil de árbitro de jerarquía, ya probado en la máxima exigencia europea. Estar en el panel del Mundial 2026 ya lo coloca dentro de una élite muy reducida, pero su currículum reciente explica todavía mejor por qué vuelve a quedar bajo los reflectores.

La credencial más pesada de su recorrido es evidente: dirigió la final de la UEFA Champions League de 2024, en la que Real Madrid venció por 2-0 a Borussia Dortmund. Ese tipo de designaciones suele quedar reservado para jueces con carácter, control emocional y respaldo sostenido en partidos de máxima presión.

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Slavko Vincic en la final de la Champions League 2024 (Getty Images)

Además, Vincic ya llegaba con experiencia mundialista previa antes de este encuentro entre brasileños y marroquíes. Eso también cuenta en un torneo donde cada decisión se revisa al milímetro y donde la FIFA suele apostar por silbantes que ya conocen el ritmo, el ruido y la exposición mediática de una Copa del Mundo.

Los antecedentes que explican la designación de Slavko Vincic para Brasil vs. Marruecos

Su primer partido en un Mundial fue todo menos rutinario. Vincic debutó en la Copa del Mundo en el Argentina vs. Arabia Saudita de 2022, el estreno de uno de los grandes favoritos y, al mismo tiempo, uno de los batacazos más recordados de aquel torneo. Ahí ya tuvo que arbitrar con el caos encima.

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De hecho, el propio esloveno explicó por qué los partidos de selecciones se viven distinto: “Hay más emoción porque detrás está la bandera nacional”. Esa frase ayuda a entender el tamaño del reto en un juego como el de hoy. Un Brasil contra Marruecos de fase de grupos no solo exige lectura reglamentaria sino que también pide temple para manejar pulsaciones mucho más altas que en un partido de clubes.

Slavko Vincic en Argentina ante Arabia Saudita en el Mundial 2022 (Getty Images)

Vincic también recordó que en aquel estreno de Qatar 2022 los futbolistas iban al150% y que el árbitro debía estar 150% metido. Por eso su nombramiento para este cruce tiene lógica: la FIFA no manda aquí a un improvisado, sino a un juez que ya sintió lo que pasa cuando un partido mundialista se sale del libreto.

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La terna arbitral completa para el partido de hoy

Árbitro principal: Slavko Vincic

Slavko Vincic Asistente 1: Tomaz Klancnik

Tomaz Klancnik Asistente 2: Andraz Kovacic

Andraz Kovacic Cuarto árbitro: Sandro Scharer

Sandro Scharer VAR: Bastian Dankert

Lo que debes saber del cruce por el Grupo C

Fecha: sábado 13 de junio de 2026

sábado 13 de junio de 2026 Horario en México: 16:00 horas (tiempo del centro de México)

16:00 horas (tiempo del centro de México) Sede: MetLife Stadium de East Rutherford

MetLife Stadium de East Rutherford Competencia: Copa Mundial de la FIFA

Copa Mundial de la FIFA Fase: Fase de grupos

Fase de grupos Grupo: Grupo C

Grupo C Transmisión en México: Azteca 7, Azteca Deportes En Vivo, Canal 5 Televisa, Las Estrellas, TUDN, TUDN En Vivo y ViX México

Azteca 7, Azteca Deportes En Vivo, Canal 5 Televisa, Las Estrellas, TUDN, TUDN En Vivo y ViX México Árbitro: Slavko Vincic

En síntesis

Slavko Vincic será el árbitro principal de Brasil vs. Marruecos en el Mundial 2026 .

será el árbitro principal de en el . El esloveno llega con el antecedente de haber dirigido la final de la Champions League 2024 .

. Ya conoce la presión de una Copa del Mundo desde su estreno en Argentina vs. Arabia Saudita en 2022.