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Dónde ver EN VIVO Brasil vs. Marruecos por la Fase de Grupos del Mundial 2026: TV y streaming online

Dos animadores de la Copa del Mundo se miden en un partidazo. Conoce cómo seguir la transmisión del juego.

Brasil vs. Marruecos, por el Mundial 2026.
Brasil vs. Marruecos, por el Mundial 2026.

Brasil y Marruecos calientan lo que será el plato fuerte de la agenda de este sábado, donde se verán las caras en el marco de la primera jornada del Grupo C del Mundial 2026. Un histórico del futbol y una potencia emergente se alistan para entretener a miles de millones en todo el planeta, con el que promete ser un verdadero partidazo.

¿Cómo llegan Brasil y Marruecos al partido por el Mundial 2026?

La ‘Verdeamarella’ sacó pasaje al certamen tras finalizar en el 5° puesto de las Eliminatorias Sudamericanas, con 28 puntos, producto de ocho triunfos, cuatro empates y seis caídas. Los dirigidos por Carlo Ancelotti vienen de conseguir tres victorias consecutivas y buscarán extender esa senda positiva.

Por su parte, los ‘Leones del Atlas’ se clasificaron tras terminar en el 1° lugar de las Eliminatorias Africanas en su grupo, con 24 unidades, al sumar ocho victorias en ocho juegos. Llegan con un récord extraordinario a la Copa del Mundo: ¡28 partidos sin perder! No lo hacen desde agosto del año pasado.

Brasil va por un debut alegre ante Marruecos [Foto: Getty]

Brasil va por un debut alegre ante Marruecos [Foto: Getty]

Cuándo y a qué hora juegan Brasil vs. Marruecos por el Mundial 2026:

El partido Brasil vs. Marruecos se llevará a cabo HOY sábado 13 de junio, en el MetLife Stadium, llamado “Estadio Nueva York / Nueva Jersey” durante el Mundial 2026. El encuentro está programado para dar comienzo a partir de las 16.00 horas del Centro de México -18.00 hora local-, en el segundo turno de la grilla del día.

Dónde ver EN VIVO Brasil vs. Marruecos por TV en México:

El partido Brasil vs. Marruecos contará con la transmisión en directo para todo el territorio mexicano, por televisión abierta, de las pantallas de Azteca 7 y Canal 5. Además, el compromiso también se podrá observar en simultáneo en todo el país a través de la señal de TUDN.

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Dónde ver EN VIVO Brasil vs. Marruecos por Internet en México:

El partido Brasil vs. Marruecos se podrá sintonizar en directo a lo largo y ancho de México, en forma online, vía streaming, por el “Pase Mundial” de ViX Premium. Por otra parte, Azteca Deportes ofrecerá la posibilidad de seguir el cotejo a través de su sitio web y por su aplicación.

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Martín Zajic
Martín Zajic
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