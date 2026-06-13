Dos animadores de la Copa del Mundo se miden en un partidazo. Conoce cómo seguir la transmisión del juego.

Brasil y Marruecos calientan lo que será el plato fuerte de la agenda de este sábado, donde se verán las caras en el marco de la primera jornada del Grupo C del Mundial 2026. Un histórico del futbol y una potencia emergente se alistan para entretener a miles de millones en todo el planeta, con el que promete ser un verdadero partidazo.

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¿Cómo llegan Brasil y Marruecos al partido por el Mundial 2026?

La ‘Verdeamarella’ sacó pasaje al certamen tras finalizar en el 5° puesto de las Eliminatorias Sudamericanas, con 28 puntos, producto de ocho triunfos, cuatro empates y seis caídas. Los dirigidos por Carlo Ancelotti vienen de conseguir tres victorias consecutivas y buscarán extender esa senda positiva.

Por su parte, los ‘Leones del Atlas’ se clasificaron tras terminar en el 1° lugar de las Eliminatorias Africanas en su grupo, con 24 unidades, al sumar ocho victorias en ocho juegos. Llegan con un récord extraordinario a la Copa del Mundo: ¡28 partidos sin perder! No lo hacen desde agosto del año pasado.

Brasil va por un debut alegre ante Marruecos [Foto: Getty]

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Cuándo y a qué hora juegan Brasil vs. Marruecos por el Mundial 2026:

El partido Brasil vs. Marruecos se llevará a cabo HOY sábado 13 de junio, en el MetLife Stadium, llamado “Estadio Nueva York / Nueva Jersey” durante el Mundial 2026. El encuentro está programado para dar comienzo a partir de las 16.00 horas del Centro de México -18.00 hora local-, en el segundo turno de la grilla del día.

Dónde ver EN VIVO Brasil vs. Marruecos por TV en México:

El partido Brasil vs. Marruecos contará con la transmisión en directo para todo el territorio mexicano, por televisión abierta, de las pantallas de Azteca 7 y Canal 5. Además, el compromiso también se podrá observar en simultáneo en todo el país a través de la señal de TUDN.

Dónde ver EN VIVO Brasil vs. Marruecos por Internet en México:

El partido Brasil vs. Marruecos se podrá sintonizar en directo a lo largo y ancho de México, en forma online, vía streaming, por el “Pase Mundial” de ViX Premium. Por otra parte, Azteca Deportes ofrecerá la posibilidad de seguir el cotejo a través de su sitio web y por su aplicación.