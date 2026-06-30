¿Quién es Slavko Vincic? Árbitro del México vs Ecuador

Slavko Vincic será el árbitro del México vs Ecuador y ya lo vimos pitándole a Monterrey, por lo que advierte su manera de trabajar.

Por los Dieciseisavos de Final del Mundial 2026, México y Ecuador se miden este martes 30 de junio desde las 19:00 horas del centro de México en el Estadio Ciudad de México. Ambos conjuntos van por la clasificación a Octavos de Final.

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Slavko Vinčić, el árbitro de México vs. Ecuador

Slavko Vinčić es un árbitro nacido en Eslovenia de 46 años que se encuentra viviendo un punto muy alto de su trayectoria profesional, consolidándose en la élite internacional tras haber dirigido compromisos como la Final de la UEFA Champions League 2024.

El recorrido y la vasta experiencia que tiene el colegiado europeo están fuertemente ligados a las competiciones de su continente natal. A lo largo de su carrera, Vinčić ha dirigido una enorme cantidad de partidos correspondientes a la Prva Liga de Eslovenia, además de afianzarse desde hace años en las fases determinantes de la Champions League, la Europa League y la Nations League. Asimismo, cuenta con rodaje en torneos de selecciones absolutas, habiendo dejado su huella en ediciones de la Eurocopa y en el pasado Mundial de Qatar 2022.

A nivel de clubes de otras latitudes, también fue parte del novedoso Mundial de Clubes 2025 celebrado en los Estados Unidos, sumando roce directo con equipos de la CONMEBOL y de la CONCACAF. En cuanto a sus estadísticas y su perfil disciplinario dentro del campo de juego, los datos históricos reflejan a un árbitro estricto, con personalidad y determinación, que no duda en recurrir a las amonestaciones cuando los partidos se tornan ríspidos o calientes, manteniendo un promedio constante de severidad para hacer cumplir el reglamento.

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El Rayados vs River Plate

En el plano disciplinario, un antecedente inmediato que retrata a la perfección su estilo estricto y severo fue su actuación en el Mundial de Clubes 2025, durante el picante empate entre Rayados de Monterrey y River Plate por la fase de grupos. Aquella tarde en Los Ángeles, Vinčić se mostró implacable ante la intensidad del juego físico y sacó un total de nueve tarjetas amarillas para contener los ánimos.

El rigor del esloveno terminó pesando con fuerza cuando ejecutó la expulsión del mediocampista colombiano Kevin Castaño por doble amonestación, demostrando que es una autoridad dispuesta a castigar el juego brusco sin importar los nombres ni el contexto.

Terna arbitral de México vs. Ecuador

Árbitro: Slavko Vinčić (Eslovenia)

Slavko Vinčić (Eslovenia) Asistente 1: Tomaž Klančnik (Eslovenia)

Tomaž Klančnik (Eslovenia) Asistente 2: Andraž Kovačič (Eslovenia)

Andraž Kovačič (Eslovenia) VAR: Nejc Kajtazović (Eslovenia)

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¿Qué canal pasa México vs. Ecuador?

Televisa (Canal 5) y TV Azteca (Azteca 7) contarán con la transmisión en televisión abierta para todo el territorio mexicano. De igual manera, la cobertura completa del encuentro y las opciones multiplataforma estarán disponibles a través de la plataforma de streaming ViX Premium.

¿A qué hora se juega México vs. Ecuador?

Los seleccionados de México y Ecuador se encontrarán frente a frente este martes 30 de junio, desde las 19:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Ciudad de México (Estadio Azteca).

En síntesis

El árbitro esloveno Slavko Vinčić dirigirá el partido entre México y Ecuador del Mundial 2026.

dirigirá el partido entre México y Ecuador del Mundial 2026. El partido se jugará este martes 30 de junio a las 19:00 horas de México.

a las 19:00 horas de México. La transmisión del encuentro en televisión abierta estará a cargo de Televisa y TV Azteca.