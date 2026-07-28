Edson Álvarez no continuará en el West Ham y el equipo inglés prioriza venderlo en el mercado europeo.

Edson Álvarez es jugador del West Ham, pero el mexicano no jugará con el equipo inglés desde que se confirmó su descenso al Championship. Después del Mundial 2026, tanto el club como el ‘Machín’ han empezado a explorar las mejores opciones.

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A inicios del mercado se mencionó al Colonia de Alemania y al Benfica. No obstante, estos dos equipos se fueron alejando de los rumores y los que ahora estarían peleando por Edson Álvarez son el Ajax, ex equipo del ‘Machín’, y Real Sociedad.

De acuerdo a lo informado por el diario neerlandés De Telegraaf, Edson Álvarez ya habría mantenido conversaciones con Jordi Cruyff, el director deportivo del Ajax, para intentar concretar su regreso al conjunto de los Países Bajos.

Edson Álvarez jugó cuatro temporadas en el Ajax (Getty Images)

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Recordemos que Edson Álvarez jugó cuatro temporadas en el Ajax, en las que disputó un total de 147 partidos y convirtió 13 goles. Sin embargo, el equipo neerlandés no es el único club que lo quiere y Real Sociedad incluso ya habría hecho una oferta por el mexicano.

La oferta de Real Sociedad por Edson Álvarez

Según De Telegraaf, Real Sociedad ofertó 7,5 millones de euros por el 50% del ‘Machín’ al West Ham con la opción de comprar un porcentaje adicional mediante bonificaciones. El Ajax estaría analizando realizar una propuesta similar o incluso proponer un préstamo.

No obstante, la prioridad del West Ham es vender a Edson Álvarez en este mercado y no aceptar más préstamos. Según lo reportado, el equipo inglés le debe al Ajax 14 millones de euros de los 38 millones que le costó la transferencia del mexicano en agosto de 2023. El futuro del ‘Machín’ aún es incierto pero todavía queda más de un mes para que finalice el mercado.

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En síntesis