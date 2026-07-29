Fecha, horario y transmisión del debut de México en los Juegos Centroamericanos y del Caribe

Conoce los detalles del partido de la Selección Mexicana en su debut en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

La Selección Mexicana Sub 23 tendrá su debut en los Juegos Centroamericanos y del Caribe enfrentándose a Venezuela, por lo que el día de mañana jueves 30 de julio será este primer partido en el que estará buscando esa medalla de oro en esta ocasión.

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¿Cuándo y a qué hora juega México Sub 23?

Este primer enfrentamiento será en el Estadio Cibao en Santo Domingo, el duelo será a las 14:00 horas del centro de México. El equipo nacional formará parte del Grupo A y tiene que conseguir tres victorias para poder sumar la mayor cantidad de puntos con sus rivales.

Los siguientes partidos del Tricolor

El segundo juego en esta competencia será frente a República Dominicana el próximo sábado 1 de agosto en el Estadio El Cóndor a las 17:00 horas del centro de México; mientras que su último duelo de esta fase es el lunes 3 de agosto a las 14:00 horas ante Guatemala.

¿Dónde ver en vivo a México Sub 23?

Para poder ver los partidos del cuadro Tricolor en México se podrá hacer mediante la cuenta de YouTube de Claro Sports, mediante televisión de paga a través de FOX Sports, así como en Azteca Deportes en TV abierta y además en su página web.

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Cabe mencionar de que en caso de que el conjunto llegue a la siguiente ronda de Semifinales el partido sería el próximo miércoles 5 de agosto, donde podría asegurar un lugar en el podio; mientras que la Final de esta competencia está para el viernes 7 de agosto.

En síntesis