La Selección Mexicana ganó los dos primeros partidos de la zona y se aseguró terminar como líder del Grupo A.

La Selección Mexicana derrotó por 1-0 a Corea del Sur este jueves en el Estadio Akron gracias al gol de Luis Romo. Fue un encuentro igualado en el que el futbolista de Chivas aprovechó un error del portero Kim Seung-Gyu para empujar el balón hacia la portería.

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Con esta victoria, el equipo de Javier Aguirre se aseguró terminar como líder del Grupo A del Mundial 2026 y jugará el partido de dieciseisavos de final en el Estadio Azteca. Luego del encuentro, Claudia Sheinbaum, presidenta de México, compartió un video de cómo celebró el gol de Luis Romo.

El festejo de Claudia Sheinbaum

“Así vivimos el gol de nuestra Selección. ¡Viva México!”, escribió la mandataria en sus redes sociales. En el video, Claudia Sheinbaum está platicando con su esposo Jesús María Tarriba Unger y en el momento del gol la presidenta se para del sillón y levanta los brazos celebrando la anotación.

Así vivimos el gol de nuestra Selección. ¡Viva México! 🇲🇽 pic.twitter.com/0Ox3FWSYwh — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) June 19, 2026

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Claudia Sheinbaum por unos segundos sale de la escena y se escuchan sus gritos de festejo por el gol de la Selección Mexicana y finalmente la mandataria se termina abrazando con su esposo.

“Muchas felicidades a nuestra Selección. Su triunfo llena de orgullo a todo México“, escribió Claudia Sheinbaum tras la victoria. El equipo de Javier Aguirre ganó los dos partidos en la Copa del Mundo y sueña con más, pero primero deberá enfrentar a República Checa el próximo miércoles en el Azteca para cerrar la Fase de Grupos.

En síntesis

México derrotó 1-0 a Corea del Sur en el Estadio Akron con gol de Luis Romo.

a Corea del Sur en el Estadio Akron con gol de Luis Romo. La presidenta Claudia Sheinbaum celebró la anotación de la Selección Mexicana en redes sociales.

celebró la anotación de la Selección Mexicana en redes sociales. El Tri cerrará la fase de grupos del Mundial ante República Checa en el Azteca.