El portero de Chivas se lució en una atajada que ya quedó como un recuerdo histórico mundialista en México.

Raúl ‘Tala’ Rangel fue clave para que la Selección Mexicana logre ganarle por 1-0 a Corea del Sur este jueves en el Estadio Azteca. El portero de Chivas se lució con una gran doble atajada que le permitió sostener la ventaja al Tri y así ya asegurar su liderazgo del Grupo A.

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‘Tala’ Rangel mostró ciertas dudas en el debut del Mundial 2026 frente a Sudáfrica, pero con Corea del Sur mostró una versión más mejorada. Después del partido, el portero de Chivas describió cómo hizo para realizar esa parada que ya quedó como un recuerdo mundialista.

Tala Rangel sobre su atajada

“Fue muy rápido, reacción pura, no te sabría decir bien lo que vi porque solamente recuerdo el momento del impacto con mi compañero y yo teniendo el balón, pero creo que estuve muy concentrado. Aparecí en el momento que el equipo lo requirió y me quedo feliz por eso”, comentó el portero con Azteca Deportes.

¡TALAAA! ¡ATAJADÓN! ¡UN HÉROEEEE! 😱😱😱



Doble atajada de Tala Rangel. ¡Salva a México del gol!



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Por otra parte, ‘Tala’ Rangel ya piensa en el próximo objetivo: “Estoy contento, pero yo creo que hay darle rápido la vuelta a esto. Hay que disfrutarlo, desde luego, pero ya hay que pensar en el siguiente rival que es República Checa”.

“Yo lo dije y me atrevo a seguirlo diciendo. Estamos para competirle a cualquier selección hoy por hoy”, concluyó el portero del Tri. Luego del partido, Javier Aguirre también elogió a ‘Tala’ Rangel y celebró que haya rendido mejor que frente a Sudáfrica.

“Los porteros son así, se van haciendo, ganan experiencia a base de errores. Tala está en su casa, está feliz y yo con él. Todos estamos felices“, manifestó el entrenador de la Selección Mexicana.

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En síntesis