Con Luis Romo a la cabeza: los Power Rankings de la FIFA tras México vs. Corea del Sur

El futbolista de Chivas fue el autor del único gol del Tri en la victoria por la Jornada 2 del Grupo A.

La FIFA publicó los Power Rankings del partido entre México y Corea del Sur por la Jornada 2 del Grupo A del Mundial 2026. En un encuentro de poco vuelo, los jugadores del Tri lograron imponerse en las tres categorías (ataque, creatividad y defensa) por encima de los futbolistas de Los Guerreros de Taeguk.

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Los Power Rankings de la FIFA de México vs. Corea del Sur

Ataque : Luis Romo (8.24)

: Luis Romo (8.24) Creatividad : Julián Quiñones (7.53)

: Julián Quiñones (7.53) Defensa: Jesús Gallardo (7.52)

Los Power Rankings de México vs. Corea del Sur (Foto: captura web oficial de la FIFA)

Tabla de posiciones de los Power Rankings del Mundial 2026

La Jornada 2 del Mundial 2026 está en marcha y habrá cambios en la tabla general según el rendimiento de los jugadores. Sin embargo, por el momento la clasificación la lidera Lionel Messi luego de su triplete ante Argelia. El argentino recibió una puntuació de 8.07 en ataque, 7.17 en creatividad y 4.67 en defensa.

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Top 10 de los Power Rankings del Mundial 2026 (Foto: captura web oficial de la FIFA)

Power Rankings Mundial 2026: qué es y cómo se calculan los puntaje

Los Power Rankings es un sistema de puntos para los futbolistas que se implementó en la Copa del Mundo 2026. Todos los jugadores de campo que disputen al menos 20 minutos recibirán una puntuación de 0 a 10 en tres categorías (ataque, creatividad y defensa) en cada partido y competirán a lo largo del torneo en una tabla general. Los porteros, por su parte, serán puntuados en dos categorías: posesión del balón y defensa de la portería.

Tras cada jornada, se elaborará un ranking que mostrará a los 100 mejores jugadores de cada categoría. Esta clasificación se considera un indicador del rendimiento en los partidos y en el torneo: cada jugador recibe una puntuación por cada partido y por su rendimiento general en el certamen.

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Qué toma en cuenta la FIFA en cada categoría:

Ataque : Aquellos que pueden ejecutar acciones de ataque decisivas en los momentos más importantes.

: Aquellos que pueden ejecutar acciones de ataque decisivas en los momentos más importantes. Creatividad : Jugadores que pueden vincular la calidad de la visión y la ejecución para desbloquear el ataque.

: Jugadores que pueden vincular la calidad de la visión y la ejecución para desbloquear el ataque. Defensa : Jugadores que anticipan el peligro y realizan acciones defensivas cruciales.

: Jugadores que anticipan el peligro y realizan acciones defensivas cruciales. Defensa de la portería : Porteros capaces de ser decisivos a la hora de defender su portería, con una fuerte presencia y autoridad para dominar su área.

: Porteros capaces de ser decisivos a la hora de defender su portería, con una fuerte presencia y autoridad para dominar su área. En posesión del balón: Porteros dinámicos en su análisis del juego y en la toma de decisiones para ejecutar la distribución correcta, especialmente en las transiciones defensivas a ofensivas.

Los algoritmos que sustentan los Power Rankings de la FIFA han sido desarrollados por el Equipo de Análisis del Rendimiento de Fútbol de la FIFA, bajo la dirección de Arsène Wenger y el Grupo de Estudio Técnico. Son totalmente automatizados, se generan al final de cada partido y se actualizan continuamente durante el torneo.

En síntesis

Luis Romo lideró el ataque de México con una puntuación de 8.24 en el ranking.

lideró el ataque de México con una puntuación de en el ranking. Lionel Messi lidera la clasificación general tras anotar un triplete ante Argelia.

lidera la clasificación general tras anotar un ante Argelia. La FIFA implementó los Power Rankings automatizados para el Mundial de fútbol 2026.