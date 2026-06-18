El Tri consiguió la clasificación a los 16avos de final con una jornada de antelación, pero los aficionados no quedaron contentos con la actuación de un futbolista puntual.

México está de fiesta luego de asegurar la clasificación a los 16avos de final del Mundial 2026 como líder del Grupo A. El Tri venció por la mínima a Corea del Sur y se convirtió en el primer seleccionado en conseguir su boleto para la próxima fase.

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Ahora bien, aunque la Selección Mexicana sigue con puntaje perfecto en esta Copa del Mundo, los aficionados no ocultaron su descontento con un jugador puntual: Brian Gutiérrez. El mediocampista de Chivas fue señalado como el punto más bajo del equipo y piden que no vuelva a ser titular.

Brian Gutierrez fue titular en el partido contra Corea del Sur (Getty Images)

“Ya no puede ser titular”, expresó un usuario en la red social X. Sin embargo, no fue el único: a él se le sumaron una ola de comentarios negativos contra Gutiérrez cuando finalizó el partido en el Estadio Guadalajara.

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Brian Gutiérrez, el jugador más criticado de México

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En síntesis

México clasificó a 16avos del Mundial 2026 como líder del Grupo A .

clasificó a 16avos del como líder del . El Tri venció a Corea del Sur por la mínima en el Estadio Guadalajara .

venció a por la mínima en el . Brian Gutiérrez fue titular y recibió críticas de los aficionados en redes sociales.