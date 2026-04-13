Se terminó el misterio alrededor de Cuti Romero. El defensa de la Selección Argentina preocupó a los aficionados albicelestes luego de marcharse del campo llorando en el encuentro entre Sunderland y Tottenham por la Premier League 2025-26 y ya se sabe qué lesión sufrió.

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El cordobés chocó con su propio portero tras sufrir un empujón del delantero rival y, aunque en un prinicpio parecía haber sido solo un fuerte golpe, finalmente la preocupación llegó cuando comenzaron a aparecer imágenes en las que su rodilla se ve claramente comprometida.

Le tengo PÁNICO a la rodilla derecha de Cuti Romero pic.twitter.com/qZRfCtMnWb — Pablo Gabriel (@PabloGabRPD) April 12, 2026

Los más pesimistas llegaron a creer que podría tratarse de una rotura de ligamentos, una lesión que lo relegaba del Mundial 2026 por el extenso tiempo de recuperación. No obstante, este lunes a primera hora el periodista Martín Arevalo llevó alivio a toda Argentina al dar a conocer la verdadera gravedad de la lesión.

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¿Qué lesión tiene Cuti Romero?

Tal como informó el citado periodista en ESPN, Cristian Romero padece una lesión en el ligamento lateral de su pierna derecha. El período de recuperación es de entre cinco a ocho semanas, por lo que estará disponible para la Copa del Mundo 2026 con el seleccionado albiceleste.

Momento exacto en el que Cuti Romero se retira entre lágrimas del partido ante Sunderland (Getty Images)

En el mejor de los casos, Cuti llegará a la cita mundialista con algunas semanas de margen desde su recuperación. Sin embargo, en el contexto más pesimista, llegará con lo justo al comienzo del certamen y podría perderse el primer encuentro de la fase de grupos (martes 16 de junio) ante Argelia.

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En síntesis